Alcampo pone en marcha la sexta campaña solidaria de recogida de material escolar para familias vulnerables

Alcampo ha puesto en marcha la sexta edición de su campaña solidaria de recogida de material escolar, una iniciativa que se mantendrá activa hasta el próximo 9 de septiembre en 80 tiendas distribuidas por todo el país.

En Castilla y León, la acción contará con la participación de los hipermercados situados en Burgos, Aranda de Duero, Ávila y Soria, con la finalidad de aliviar el impacto económico del inicio del curso en aquellos hogares en situación de vulnerabilidad.

Para facilitar la participación de los clientes, las tiendas participantes han habilitado espacios específicos identificados con cartelería dentro de sus instalaciones.

En estos puntos se podrán depositar artículos nuevos como cuadernos, mochilas, estuches, lápices, bolígrafos, gomas, rotuladores y carpetas.

Una vez concluida la recogida, el material será entregado a entidades sociales locales seleccionadas por los propios centros en sus zonas de influencia, que se encargarán de distribuirlo directamente entre las familias que más lo necesiten.

A las donaciones realizadas por los clientes se sumará una aportación directa de la propia cadena de hipermercados.

Alcampo entregará una donación en especie valorada en 20.000 euros, un importe que se repartirá entre las tiendas participantes para reforzar la labor que desarrollan las organizaciones sociales vinculadas al proyecto.

Esta campaña solidaria echa a andar tras haber logrado reunir desde su primera edición en 2021 un acumulado superior a las 271.000 unidades de material escolar, distribuidas entre más de 183.000 aportadas por los compradores y más de 88.000 donadas de forma directa por la compañía.

En la anterior convocatoria se alcanzaron más de 36.000 unidades entregadas.

Así, la cadena busca reducir la brecha social y garantizar que los menores afronten el regreso a las aulas en igualdad de condiciones.

Asimismo, la iniciativa se encuadra en la estrategia de la empresa para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, concretamente centrada en la erradicación de la pobreza y el fomento de una educación de calidad.