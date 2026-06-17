Solo el 15% de las empresas busca titulados universitarios en Castilla y León: el desajuste que frena el empleo juvenil

La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainoa Acebes, y el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, durante la presentación del informe, este miércoles

Solo el 15% de las empresas busca titulados universitarios en Castilla y León, que cuenta con un 33% de jóvenes con ese nivel de estudios. Un desajuste que frena el empleo juvenil en la Comunidad.

Es una de las principales conclusiones del informe 'Diagnóstico del Empleo Juvenil en Castilla y León', presentado este miércoles por el Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL).

El documento analiza la situación laboral de la juventud de la Comunidad de entre 16 y 29 años, así como las necesidades de contratación de las empresas.

El objetivo es identificar los principales retos y oportunidades para mejorar la empleabilidad juvenil en Castilla y León.

Un desajuste formativo

Entre las principales conclusiones destaca que el 33% de la juventud cuenta con estudios universitarios, mientras que únicamente el 15% de las empresas demanda habitualmente este nivel formativo.

La mayor parte de la contratación se concentra en perfiles con Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.

La falta de experiencia laboral se consolida como el principal obstáculo para acceder al empleo en Castilla y León.

Así lo señala el 63% de la juventud encuestada, una realidad compartida por las empresas, ya que el 97% encuentra dificultades para incorporar perfiles jóvenes debido a su escasa experiencia práctica.

Asimismo, el 92% de las empresas considera necesario reforzar las habilidades sociales de las personas jóvenes para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Además, más de la mitad de las personas jóvenes considera la escasez de oportunidades laborales en su provincia como una de las principales barreras en la búsqueda de empleo, una percepción que se eleva hasta el 62% entre quienes cuentan con estudios universitarios.

Desde la perspectiva empresarial, los datos reflejan una evolución positiva de las expectativas de contratación.

El 78% de las empresas prevé ampliar su plantilla durante los próximos doce meses, mayoritariamente de entre uno y cinco personas, mientras que el 51% declara tener vacantes abiertas en la actualidad.

En el ámbito provincial, Burgos y Valladolid concentran el mayor porcentaje de empresas con vacantes, con un 66% y un 59%, respectivamente, mientras que Segovia y Ávila registran los valores más bajos, con un 31% y un 27%.

Por sectores de actividad, las mayores necesidades de contratación se localizan en la industria y producción (39%), la hostelería y el turismo (37%), así como en los perfiles vinculados a la administración, la gestión y la contabilidad (33%).

Prácticas y becas

Otro de los aspectos destacados del informe es la disposición del tejido empresarial a colaborar en la inserción laboral juvenil.

Casi seis de cada diez empresas afirman estar dispuestas a ofrecer prácticas, becas o programas de inserción laboral, mientras que más del 75% ha contratado a personas jóvenes durante los dos últimos años.

Por su parte, el 79% de la juventud de Castilla y León ha trabajado alguna vez de forma remunerada. Esta cifra asciende al 82% entre quienes cuentan con Formación Profesional y alcanza el 94% entre las personas con estudios universitarios.

Asimismo, dos de cada tres jóvenes han realizado prácticas o participado en programas formativos en empresas.

La participación en estas iniciativas es especialmente elevada entre quienes cursan o han cursado Formación Profesional de Grado Medio o Superior, donde alcanza el 87%, y entre las personas con estudios universitarios, con un 82%, frente al 32% registrado entre quienes cuentan con ESO o Bachillerato.

En cuanto a las competencias necesarias para mejorar la empleabilidad, más de la mitad de las personas jóvenes de Castilla y León señala los idiomas como el principal aspecto a reforzar.

También destacan el liderazgo y la gestión de equipos, mencionados por el 35% de las personas encuestadas, así como las competencias digitales, citadas por el 30%.

Por su parte, las empresas valoran especialmente competencias transversales como la responsabilidad (97%), la iniciativa (95%), el trabajo en equipo (93%) y la capacidad de adaptación (92%).

Estas cualidades también figuran entre las más mencionadas por la juventud al referirse a sus propias fortalezas.

"La juventud reclama oportunidades"

La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainoa Acebes, ha sido la encargada de presentar el informe y desgranar sus principales conclusiones y propuestas.

Durante su intervención, ha destacado la necesidad de impulsar políticas públicas y medidas que favorezcan la inserción laboral y el arraigo de la juventud en Castilla y León.

"La juventud no reclama privilegios. Reclama oportunidades reales, empleos de calidad y la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León", ha destacado la presidenta.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, ha hecho un llamamiento para diseñar un nuevo programa de empleo de personas jóvenes.

En concreto, que en el marco del Diálogo Social, sea impulsado desde la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, para retener y atraer el talento joven.

Enrique Cabero ha resaltado que el Informe del CES sobre Necesidades de Empleo en las Empresas es coincidente con el informe del CJCYL en el desajuste entre la formación y las demandas del tejido productivo, por ello es necesario implicar activamente a las empresas en la formación.

También, es imprescindible que en este nuevo plan de empleo el tejido productivo participe en la FP, con la Consejería de Educación, en el diseño de microcredenciales y en la propia formación.

Para Cabero es necesario implicar en este nuevo programa de empleo de las personas jóvenes a las Universidades, a los agentes económicos y sociales, a la FP y las entidades Alumni.