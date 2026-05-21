Valladolid lanza una iniciativa para atraer a jóvenes al empleo público: "Queremos facilitar su acceso si quieren incorporarse"

Jesús Julio Carnero participa en el homenaje a los empleados públicos por el Día de Santa Rita y el lanzamiento de 'Valladolid Funciona'.

El Ayuntamiento de Valladolid ha lanzado este jueves, 21 de mayo, una nueva iniciativa que pretende acercar el empleo público a la ciudadanía en general, y a los jóvenes en particular, a través de fomentar su difusión.

Bajo el nombre 'Valladolid Funciona', la iniciativa ha sido presentada en el marco de la celebración del día de Santa Rita, fecha en la que se conmemora a los trabajadores públicos municipales, en un multitudinario acto en el Ayuntamiento de Valladolid.

Precisamente, en este mismo acto se ha homenajeado también a los funcionarios públicos que se jubilan este año, así como a Luis Carlos, un operario del Servicio de Limpieza fallecido, a título póstumo.

El encargado de presidir el acto ha sido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha ensalzado el leitmotiv del empleado público. "Es estar al servicio de la administración, pero sobre todo de los ciudadanos", ha destacado.

Para el regidor, este desempeño supone un "honor y un orgullo" y ha querido trasladar su agradecimiento a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid.

Tras el regidor ha tomado la palabra Víctor González, técnico superior de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Valladolid, y promotor de la iniciativa 'Valladolid Funciona'.

Cuatro ejes

El programa de 'Valladolid Funciona' se sustenta sobre cuatro ejes. La misión principal, tal y como ha explicado su creador, es "acercar el empleo público municipal a todos los ciudadanos".

"Queremos promover a través de un conjunto de ejes de esta iniciativa el fomento de la difusión del empleo público municipal", ha incidido.

La primera línea es acercar "de una forma clara la oferta que tenemos". Con ello, quieren llegar, principalmente, a los más jóvenes, desempleados o profesionales interesados.

El segundo eje corresponde a la selección, impulsando y agilizando los procesos "de una forma más transparente y previsible".

El tercero se refiere a cuidar, con el que pretenden impulsar la formación, el desarrollo profesional, la motivación y el reconocimiento de la plantilla, sirviendo a su vez como un "punto más de atracción para trabajar en este Ayuntamiento".

Por último está la planificación, con la que quieren anticipar las necesidades de personal y garantizar la adecuada cobertura de los servicios municipales.

La iniciativa cuenta con una imagen de marca, que cuenta con un logo que representa al Ayuntamiento acompañado del eslogan 'Valladolid Funciona'. "Si el empleo público funciona, la ciudad también", ha resaltado Víctor.

El programa también cuenta con canales propios con los que la comunicación sea "más clara y directa". Será a través de www.valladolid.es/es/valladolidfunciona, donde se han agrupado todos los procesos selectivos y las convocatorias.

Una información que antes estaba en un tablón y que ahora se agrupa en esta web que mostrará el número de plazas, estado de las convocatorias o las categorías profesionales disponibles.

"A través de un filtrado pueden seleccionarse las convocatorias de una forma más sencilla. Y está enlazada con nuestra sede electrónica para inscribirte si te interesa", ha explicado el creador.

También se incluyen guías y recursos de apoyo para opositores, contenidos divulgativos sobre el empleo público local y acceso actualizado a las ofertas disponibles que estén abiertas en cada momento.

'Valladolid Funciona' también hará trabajo de difusión a través de redes sociales, en Linkedin e Instagram, además de YouTube donde se ha colgado un vídeo promocional.

La ocasión también ha servido para recordar el Club de la Experiencia, una iniciativa que nació hace unos pocos años en la Concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, donde participan los empleados públicos jubilados o que estaban a punto de hacerlo.

Homenajes

Por último, en este día de Santa Rita se ha homenajeado a todos los empleados públicos que conforman al Ayuntamiento de Valladolid, pero más especialmente a Luis Carlos, el operario fallecido, entregándole una placa a su familia en un momento que ha sido muy emotivo para todos los presentes.

Por otro lado, los empleados públicos que se jubilan este año han recibido un par de obsequios a modo de reconocimiento y las felicitaciones personales del alcalde y otros miembros de la Corporación Municipal.