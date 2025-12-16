Castilla y León ayuda a más de 7.000 jóvenes a mejorar su empleo en los últimos tres años: "Es una prioridad"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presentado hoy en la localidad de Toro el balance de las políticas de apoyo al empleo juvenil durante los tres ejercicios de legislatura ya cerrados. García ha resaltado que "el empleo juvenil es una prioridad en la agenda política, económica y social" del Gobierno autonómico.

El análisis, realizado en el marco de la reunión de coordinación con los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo (Ecyl), muestra un incremento sostenido de la participación de los jóvenes menores de 30 años en los programas de apoyo al empleo. Esta participación se ha duplicado en los últimos tres años, según ha destacado la consejera zamorana.

Entre 2022 y 2024, los programas de empleo directo del Ecyl han permitido mejorar las condiciones laborales o dar oportunidades a 7.025 jóvenes.

La cifra incluye a quienes han accedido por primera vez al mercado laboral, han podido emprender o han mejorado sus condiciones laborales gracias al respaldo de la Junta.

En el ámbito del emprendimiento, un total de 753 jóvenes menores de 30 años han iniciado actividades por cuenta propia con apoyo económico del Ecyl.

Estos programas han aportado "dinamismo económico, oportunidades de futuro y talento" a la Comunidad. A través de los programas de empleo local, 2.955 jóvenes han conseguido su primera experiencia laboral, mejorando notablemente su empleabilidad.

Asimismo, otros 4.070 jóvenes han sido contratados por empresas o entidades sin ánimo de lucro o han mejorado sus condiciones laborales mediante ampliación de jornada o transformación de contratos temporales en indefinidos.

Leticia García ha subrayado que "se ha producido una evolución positiva y sostenida" y que el número de beneficiarios se duplicó en solo dos años, pasando de 1.409 jóvenes en 2022 a 2.819 en 2024.

El crecimiento en emprendimiento juvenil también es evidente, con 332 jóvenes emprendedores en 2024 frente a los 191 de 2022.

Este aumento se atribuye a "un diseño de ayudas más atractivo y a mayores cuantías", tendencia que se ha reforzado en 2025 con nuevos programas, ayudas e incentivos al empleo y al emprendimiento juvenil.

El impacto de estas políticas se refleja en la reducción del desempleo juvenil, que desde el inicio de la legislatura ha descendido un 10,6 %, y en el último año, más de un 2,5 %.

Programa Elpex: primera experiencia profesional en la Administración

En el marco de las políticas específicas de apoyo al empleo juvenil, la Consejería ha resuelto la última edición del programa Elpex.

Este programa ofrece a jóvenes de entre 18 y 30 años su primera experiencia profesional en administraciones públicas. Además, para 2025, permitirá dar empleo durante un año a 161 jóvenes en entidades locales de más de 5.000 habitantes.

Los beneficiarios son desempleados con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior. Además de los salarios y costes de seguridad social, el Ecyl financia la tutorización durante tres meses para apoyar sus primeros pasos profesionales.

La inversión en esta edición supera los 4,7 millones de euros, tras un incremento presupuestario para atender todas las solicitudes.

Más de 750.000 euros invertidos en empleo local en Toro

Durante su visita a Toro, la consejera de Industria ha destacado también los programas de empleo local financiados por la Junta. En ellos, precisamente, el Ayuntamiento de Toro ha recibido este año 71.655 euros del programa Elpex para la contratación de tres trabajadores. Sumando otros programas de 2025, se han contratado 17 trabajadores con una inversión de 259.443 euros.

Leticia García ha finalizado explicando que a lo largo de la legislatura, los programas de empleo local en Toro han permitido contratar a 52 trabajadores, con una inversión total de 759.631 euros del Ecyl, consolidando así a la localidad como un ejemplo de impulso a la empleabilidad juvenil en Castilla y León.