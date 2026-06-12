Ratificado el convenio de limpiezas de Valladolid, con una subida salarial del 13%

Manifestación de trabajadores del sector de la limpieza, el pasado 26 de mayo en Valladolid Miriam Chacón ICAL

Comisiones Obreras, UGT y la patronal ratificaron el nuevo convenio del sector de limpieza de la provincia de Valladolid, tras meses de lucha, movilizaciones y concentraciones, que conlleva una subida salarial del 13%.

Las organizaciones partían de una reivindicación inicial de una subida salarial acumulada del 17 por ciento para el periodo 2026-2029, frente a una propuesta empresarial del 10.

El acuerdo alcanzado y respaldado por las trabajadoras y los trabajadores contempla un incremento salarial del 13%, que se distribuye en un tres por ciento por cada año de duración del convenio y un cuatro por ciento en el último año, que durará de 2026 a 2029.

También se introducirán avances sociales y laborales. Incorpora mejoras en el acompañamiento a familiares dependientes de hasta segundo grado durante el tiempo necesario para consultas médicas y se actualizan las indemnizaciones por accidente, y se frena la propuesta empresarial sobre las incapacidades temporales.

Asimismo, se adapta el convenio a la normativa vigente en materia de igualdad y derechos de las personas LGTBI, reforzando la protección y los derechos de toda la plantilla.

Las organizaciones sindicales valoraron positivamente un acuerdo que mejora las condiciones salariales y laborales del sector y que ha sido posible gracias a la implicación y participación de las trabajadoras y los trabajadores en las distintas movilizaciones desarrolladas durante los últimos meses.

La ratificación del convenio supone, además, situar al sector de limpieza de la provincia “entre los que han logrado mayores avances en la negociación colectiva reciente”.