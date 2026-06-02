Renault, UGT y CC.OO. firman un acuerdo histórico: cinco nuevos modelos y más de 6.000 empleos garantizados

La dirección de Renault y los representantes de UGT y Comisiones Obreras durante la firma del acuerdo, este martes en Valladolid

Acuerdo histórico en Renault tras meses de duras negociaciones. La dirección de Renault y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) han firmado este martes el acuerdo del nuevo convenio colectivo para el periodo 2026-2028.

La rúbrica del documento hace posible la adjudicación de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas del Grupo.

En concreto, tres vehículos para la factoría de Palencia, dos de los cuales serían multienergy platform y un vehículo hybrid long life, y dos vehículos hybrid long life en la factoría de Valladolid.

Además, la firma del texto asegura más de 6.000 empleos directos en los próximos años.

El acuerdo está formado por una completa plataforma que aborda puntos en ámbitos salariales, de jornada anual, flexibilidad y bolsa de horas, régimen de personal y empleo y mejoras en aspectos sociales.

También régimen disciplinario, salud laboral y condiciones de trabajo, ritmos y otros acuerdos complementarios.

Además, atendiendo a las demandas de las organizaciones sindicales la empresa ha realizado mejoras en las condiciones salariales, ritmos de trabajo y flexibilidad, entre las que destaca la limitación de número de sábados.

Una nueva plataforma eléctrica

El acuerdo, firmado por UGT y CC.OO., asegurará las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0.

Se trata de una plataforma al más alto nivel del Grupo en innovación tecnológica, capaz de ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 kilómetros de autonomía WLTP en rango extendido.

Además, incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y carga rápida de hasta 10 minutos.

Esta plataforma, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado mes de marzo, hará posible que Renault Group arranque la producción de vehículos eléctricos en España, un nuevo hito para la historia del Grupo en sus 75 años de implantación industrial en España.

Un acuerdo "histórico"

La directora de Recursos Humanos de Renault Group España, Reyes Torres, ha asegurado que se trata de "un día histórico" y que "la firma de este acuerdo es garantía de empleo y de futuro".

"Tanto para las más de 6.000 personas que trabajamos en Renault Group y nuestras familias, como para todo nuestro ecosistema de proveedores", ha añadido.

Torres ha señalado que el Grupo "vuelve a confiar en el saber hacer de los equipos españoles, asignando cinco nuevos vehículos a España y adjudicando a la factoría de Palencia la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial, situando a nuestro país como referente tecnológico".

"Hemos firmado un acuerdo responsable, que demuestra una vez más la competitividad de las factorías españolas, a la vez que ofrece una plataforma de medidas muy completa para responder a muchas de las necesidades expuestas por las organizaciones sindicales", ha añadido.

Con este acuerdo, a juicio de la directora de Recursos Humanos, se refuerza "el papel" de las plantas del Grupo "en la transformación hacia la movilidad eléctrica". "Seguimos escribiendo la historia de Renault Group en nuestro país", ha zanjado.