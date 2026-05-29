El nuevo convenio de Renault sale adelante tras el apoyo de CC.OO. que se suma al respaldo de UGT

El 67% de los afiliados de CC.OO. en Renault han dado el visto bueno a la firma del acuerdo sobre el convenio colectivo que se alcanzó el pasado martes, en una reunión en el Ministerio de Industria, como han confirmado fuentes del sindicato.

El 32% ha votado en contra y se ha registrado un uno por ciento de abstención en las asambleas de afiliados que se han celebrado en estos días en las provincias con representación en Renault España para presentar la propuesta de preacuerdo para el último convenio.

“Las asambleas fueron intensas, llenas de profundos debates y los afiliados pudieron expresar sus opiniones”, han informado, a través de un comunicado, desde CC.OO.

Las asambleas, como han apuntado las mismas fuentes, se celebraron “con el mayor respeto a todas las opiniones y al final de cada una de ellas se votó la aceptación o no del acuerdo”. Al final, en el caso de CC.OO. se ha apostado por el sí.

La central sindical comunicará a la empresa la decisión de su afiliación y los próximos días serán convocados para la firma del próximo convenio de Renault España. Este convenio, defendieron desde la organización, “garantiza el futuro de miles de familias, mejora el salario, la bolsa de horas y las condiciones de trabajo de los compañeros”.

“Agradecemos a todos los afiliados su compartimiento en las asambleas y sus posturas críticas que seguramente nos harán mejorar en el futuro”, resumieron desde CC.OO..

El apoyo de CC.OO. dará luz verde al nuevo convenio al contar con el apoyo del sindicato mayoritario en la mesa de negociación que es UGT.

Entre UGT (cuatro) y CCOO (tres) alcanzan la mayoría de siete de los 13 miembros de la representación laboral en la negociación por el rechazo de los tres de SCP, los dos de CGT y con el que cuenta CSIF.

Desde el martes

Cabe recordar que el pasado martes, UGT, CC.OO. y SCP se adhirieron a un preacuerdo, del que después se descolgaron desde el Sindicato de Cuadros.

Ese día, la empresa destacó que el nuevo convenio asegura las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0 y que supondría alcanzar un momento histórico, al permitir por primera vez la producción de vehículos eléctricos de Renault en España.

La directora de Recursos Humanos de Renault España, Reyes Torres, destacó que se trata de un “momento histórico”, ya que la empresa reafirma su apuesta por el “saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España.

Además, con este acuerdo aseguramos el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchos otras que el Grupo genera de forma indirecta y reforzamos el papel de nuestras plantas en la transformación hacia la movilidad eléctrica”.

La empresa anunció mejoras en condiciones salariales, ritmos de trabajo y flexibilidad, entre las que destacó la limitación de número de sábados. Asimismo, se acordó abordar un futuro protocolo de temperaturas y otras mejoras en las condiciones de trabajo.

En materia salarial, el acuerdo que se suscribirá, pactado el pasado martes, contempla para este año una subida del IPC más un 1 por ciento y más 545 euros. Para el 2007 se establece una mejora del IPC más 545 euros y, para 2028, el IPC más 340 euros, de los que se consolidan 200 euros, con cláusula de revisión al alza para todos los años.

En materia de flexibilidad, se limitan el número máximo de sábados por año a diez por turno y se aumenta un 15 por ciento el plus de Modificación de la demanda.

En situaciones extraordinarias que sea necesario señalar entre 11 y 14 días de bolsa de trabajo, el plus se incrementará un 25 por ciento y en el caso del 15 al 18 el incremento será del 50 por ciento. Al mismo tiempo, la empresa se compromete a firmar 300 contratos indefinidos durante la vigencia del convenio.