CC.OO. amenaza con una huelga en el transporte de Castilla y León ante la "precariedad": "Nos veremos abocados a parar"

Rueda de prensa de Francisco Vega, secretario general del sector de carreteras de FSC de CC.OO. y Luis Villares, coordinador autonómico del sector de carreteras de FSC CC.OO. CyL, este jueves Leticia Pérez ICAL

El sindicato Comisiones Obreras ha acusado este jueves a las 21 patronales del transporte de viajeros y mercancías de Castilla y León de "perpetuar la precariedad laboral" de los trabajadores con un “bloqueo de la negociación” en seis de las nueve provincias.

Una situación que ha llevado al sindicato a anunciar movilizaciones y a amenazar con una huelga si la situación no cambia. "Nos vamos a ver abocados a parar el transporte de viajeros en Castilla y León si esto sigue así", ha afirmado.

De esta manera se ha expresado el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. CyL, Francisco González.

El dirigente sindical ha lamentado que los trabajadores del transporte en Castilla y León "no están considerados ni dignificados" pese a la "enorme responsabilidad de llevar muchas vidas sobre sus espaldas".

Por ello, ha anunciado que la próxima semana comenzarán las movilizaciones de los trabajadores del sector en la provincia de Segovia.

Estas se pueden extender la semana siguiente a Zamora, León y Valladolid "si no mejoran las condiciones que las patronales ponen encima de la mesa", que el responsable de negociación colectiva del sindicato, Goyo Díez, ha calificado como "totalmente insuficientes".

Aumentos "insuficientes"

Y es que mientras en Valladolid la propuesta para los próximos cuatro años contempla una subida del 3% en 2026 y 2027 y del 2,5% en 2028 y 2029, en León las patronales apenas ofrecen un 2% en el presente año y un 1% en los tres siguientes.

Unos aumentos "insuficientes", máxime partiendo de "los salarios más bajos de Castilla y León y España", en el caso de León, y a los que el sindicato contesta con propuestas por encima del 4%.

Ello para "garantizar la no pérdida de poder adquisitivo de los salarios" de unos profesionales que "se juegan la vida".

Además, como ha indicado el coordinador autonómico del sector de carreteras de FSC CC.OO. CyL, Luis Villares, los conductores están "muy cansados de no recibir ninguna bonificación por un trabajo que realizan en jornadas interminables".

Así, según Villares, la diferencia de salario entre un trabajador de la misma empresa del sector transporte de la provincia de Burgos y uno de León puede alcanzar los 6.000 euros brutos anuales en detrimento del segundo.

Y la diferencia en la misma compañía con comunidades limítrofes como Asturias se puede disparar a los 8.000 euros. "Queremos una equiparación", ha planteado González.

Un modelo "precario"

El secretario general de FSC CC.OO. a nivel nacional, Francisco Vega, ha asegurado que la "escasez de conductores" por la que claman las empresas del sector deriva de la "precariedad bastante profunda y la escasez de condiciones".

Y ha asegurado que es un modelo que la patronal "perpetúa" al "bloquear la negociación colectiva".

"La patronal bloquea la negociación con propuestas que ni siquiera mantienen el nivel adquisitivo de las personas", ha afirmado Vega.

El dirigente sindical ha acusado a las empresas de mantener un perfil "contradictorio" al afanarse en "importar mano de obra en un país con casi 2,5 millones de desempleados y más de 90.000 personas pidiendo empleo como conductor".

Por ello, y frente a una patronal "recalcitrante", Vega ha hecho un llamamiento a que la negociación colectiva "avance" y las empresas "mejoren las condiciones para asegurar el relevo generacional".

Máxime cuando reciben "una gran cantidad de dinero público para bonificar y mantener ese transporte público".