CC.OO. lleva a la Junta a los tribunales por autorizar "aulas mixtas ilegales" en escuelas infantiles de primer ciclo

La Federación de Enseñanza de CC.OO. Castilla y León ha llevado a la Junta a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad (TSJCyL) contra la Consejería de Educación, después de que hayan autorizado "aulas mixtas ilegales" en las que se agrupan alumnos de distintos tramos de edad de centros completos de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años.

En concreto, recurren la resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructuras de 28 de noviembre de 2025, en la que se autorizaron estas aulas para el presente curso académico 2025/2026.

Según señalan en el comunicado, la normativa que está vigente es "clara al respecto" y en ella se precisa que "únicamente los centros incompletos, situados en localidades de menos de 3.000 habitantes o en zonas con características sociodemográficas excepcionales, pueden contar con unidades mixtas".

Por su parte, los centros completos deben contar con aulas que atiendan "a un tramo de edad diferenciado". Mientras tanto, la resolución que han impugnado "autoriza esta fórmula en centros ubicados en municipios como Valladolid, Burgos, Salamanca, León, Aranda de Duero, Palencia o Arroyo de la Encomienda, entre otros muchos, donde no concurren en absoluto las circunstancias excepcionales regidas reglamentariamente".

El acuerdo ya fue impugnado mediante recurso de alzada ante una Consejería de Educación que estaba "excediendo sus competencias al modificar por la vía de una resolución administrativa lo que solo puede alterarse mediante decreto".

La respuesta que recibió CC.OO. el 30 de marzo de este año es que la consejera Rocío Lucas inadmitió el recurso argumentando que "carecía de legitimación activa para impugnar el acto".

Para el sindicato esta argumentación no es suficiente y han precisado que estas unidades mixtas en centros completos afectan directamente "a las condiciones de trabajo de las profesionales del sector, que se ven obligadas a atender simultáneamente a bebés y niños y niñas de hasta tres años, con necesidades y ritmos completamente distintos".

Una situación que genera una "sobrecarga laboral" y han defendido la "legitimación sindical" para defender los derechos de estos colectivos, según aparece en el artículo 7 de la Constitución Española y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. "No puede ser cercenada mediante una interpretación restrictiva y arbitraria por parte de la Administración pública", han incidido.

"El problema no es ampliar la oferta; el problema es cómo se hace. Meter más niños y niñas en aulas mezclando edades en centros que no están previstos para ello no es ampliar el servicio, es degradarlo. Es una solución que antepone el ahorro económico a las necesidades reales del alumnado y a los derechos de las trabajadoras que los atienden. Si la Junta quiere dar respuesta a la demanda de plazas, el camino es crear las unidades necesarias con las condiciones adecuadas, no retorcer la normativa para esconder recortes bajo una apariencia de flexibilidad", ha explicado Iván Pastrián.

Agotada la vía administrativa, CCOO ha acudido a los tribunales para que se declare la nulidad de las autorizaciones de unidades mixtas en centros completos y se retrotraigan las actuaciones a fin de que la distribución de unidades escolares "se ajuste a la legalidad".

El sindicato asegura que continuará usando todas las herramientas a su alcance para garantizar que la planificación de las escuelas infantiles de Castilla y León proteja tanto la calidad de la atención a la infancia como los derechos laborales de quienes trabajan en el sector.