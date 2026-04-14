CC.OO. denuncia "graves incumplimientos" en la ayuda a domicilio de la Diputación de Salamanca

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Diputación de Salamanca se encuentra en el punto de mira del panorama de derechos laborales de la provincia.

Las delegadas de CC.OO. en el Comité de Empresa de Serveo Social, actual adjudicataria del servicio, han alzado la voz este martes 14 de abril para denunciar lo que consideran una situación "insostenible" marcada por reiterados incumplimientos laborales y organizativos que ponen en jaque tanto los derechos de la plantilla como la atención a los usuarios.

Transcurridos más de 45 días desde que la empresa asumiera la gestión, el sindicato critica la "absoluta falta de respuesta" de la dirección ante las quejas trasladadas.

Según detallan desde el Comité, la lista de irregularidades es extensa y afecta a pilares básicos del contrato: errores en las nóminas, falta de regularización de los contratos de trabajo, carencia de equipos de protección individual (EPIs) y el incumplimiento en la dotación de los vehículos comprometidos en el concurso público.

"Graves incumplimientos"

Para CCOO, esta deriva no solo perjudica la salud y la economía de las trabajadoras, sino que degrada la calidad de un servicio público esencial en el entorno rural salmantino.

El escrito del sindicato reza: "El Comité de Empresa de Serveo Social, empresa adjudicataria del servicio de la Diputación de Salamanca, denuncia públicamente la existencia de graves y reiterados incumplimientos por parte de la empresa, así como su absoluta falta de respuesta ante los escritos trasladados por la representación legal de las personas trabajadoras".

Ante la falta de soluciones por parte de Serveo Social, el Comité de Empresa ha decidido pasar a la acción para exigir "el cumplimiento inmediato de la legalidad laboral" y un servicio digno.

La primera medida de presión tendrá lugar este mismo viernes, 17 de abril. El sindicato ha convocado una concentración frente a la sede de la Diputación de Salamanca, en la calle Felipe Espino, entre las 12:30 y las 13:30 horas.

Desde el sindicato advierten de que esta movilización es solo el principio. Si la empresa no adopta medidas correctoras urgentes y por escrito, las delegadas aseguran que continuarán con el calendario de protestas, sin descartar la convocatoria de una huelga para blindar los derechos de la plantilla.