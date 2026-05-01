El 1-M toma las calles de Castilla y León: "No vamos a ceder en la defensa de los derechos de la clase trabajadora"

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y el secretario regional de UGT Óscar Lobo en la manifestación del 1 de Mayo en Valladolid Miriam Chacón Ical

Miles de trabajadores de Castilla y León han tomado este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, las calles de la Comunidad para lanzar sus reivindicaciones en defensa de la democracia y los derechos laborales.

Una jornada de "lucha y justicia social", convocada por los sindicatos de UGT y CC.OO., que se ha celebrado en todo el territorio de Castilla y León y que uno de sus epicentros ha estado en Valladolid, donde han liderado la marcha los líderes sindicales a nivel autonómico de ambas organizaciones, Óscar Lobo y Ana Fernández, respectivamente.

Acompañados por algunas caras visibles de la izquierda como el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el líder de Izquierda Unida en la Comunidad, Juan Gascón, ambos líderes sindicales han defendido un mensaje común.

Manifestación del 1 de Mayo en Valladolid Miriam Chacón Ical

"No se va a ceder en la defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos de la clase trabajadora y de la ciudadanía de Castilla y León", han proclamado en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

En Valladolid se han reunido más de 6.000 personas, mientras que en León han sido 1.000, en Zamora 700, y en Salamanca o Burgos varios centenares.

Manifestación del 1º de Mayo convocada por UGT y CCOO en León Carlos S. Campillo Ical

Para el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, este 1-M también sirve como "grito claro contra la guerra" porque son los trabajadores "quienes pagan sus consecuencias".

En este contexto, ha incidido en que en la Comunidad se continúa reclamando "un reparto más justo de la riqueza" porque es un territorio en el que "se trabaja más horas, se cobra menos y existe más temporalidad que la media del país".

Para el sindicalista, es necesario "romper con este modelo de precariedad laboral y mejorar las condiciones de la clase trabajadora" y ha invitado al próximo Gobierno autonómico, previsiblemente formado por PP y Vox, a que "priorice el fin de estas desigualdades salariales y laborales".

Por su parte, la secretaria autonómica de CC.OO. ha hecho una proclama para poner también en este día "a las personas en el centro", ya que Castilla y León es víctima de un "grave problema de despoblación y envejecimiento", considerando que es necesario "atraer y retener población para mantener vivos los pueblos y ciudades".

En este sentido, ha defendido, refiriéndose a la inmigración, que esta "no es un problema, sino una parte de la solución" y ha defendido el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España, representando este sector a "alrededor del 12% de la población de Castilla y León, con una media de edad joven y con voluntad de quedarse y contribuir a la sociedad en igualdad de condiciones".

En otro orden de cosas, Ana Fernández también se ha referido a la violencia machista porque Castilla y León "es una de las comunidades donde más ha aumentado" y ha advertido de que "no se permitirá ningún retroceso en los derechos de las mujeres".

"Los sindicatos estarán en primera línea frente a cualquier intento de recorte de derechos", ha zanjado a este respecto la líder de CC.OO. en la Comunidad.

"Dejar de ser noticia por lo que se pierde"

En Zamora, según recoge Juanma de Saá de la Agencia Ical, el mensaje principal ha sido que la provincia y la ciudad dejen "de estar a la cola" y de "ser noticia por lo que se pierde y empiece a serlo por los derechos que se ganan".

En este sentido, el secretario general de CC.OO. en Zamora, Jesús Carretero, ha reclamado un aumento de los salarios para "trabajar menos y vivir más" y reivindica una "democracia de la de verdad, en la que se respeta al trabajador y se garantizan los derechos públicos".

Manifestación del 1 de Mayo en Zamora JL Leal Ical

Por su parte, en León clamaron por un "empoderamiento de la negociación colectiva y el diálogo social en la provincia" para "corregir, a través de ellos, las deficiencias y las desigualdades en el mundo laboral".

De esta forma, según las palabras recogidas por Miriam Badiola de la Agencia Ical, la secretaria general de UGT en León, Elena Blasco, ha lamentado que el "ambiente internacional y el aumento de las guerras" hayan provocado que "sea la clase trabajadora la que más sufra las consecuencias económicas y sociales".

Estos mismos mensajes han sido igualmente compartidos por los responsables provinciales de CC.OO. y UGT en Salamanca y Burgos, donde el mensaje ha estado también centrado en la mejora de los salarios, los derechos laborales