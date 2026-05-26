La Junta pone a disposición de la vivienda 1.000 M €: ayudas al alquiler, rehabilitación y eficiencia energética

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha clausurado una jornada sobre tendencias del hábitat de vanguardia organizada por AEICE.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha repasado este martes las principales líneas de actuación de la Junta, que ha movilizado más de 1.000 millones para la rehabilitación, ayudas al alquiler, accesibilidad y eficiencia energética en materia de vivienda.

Así lo ha hecho durante su clausura en Valladolid de la jornada 'Tendencias del Hábitat de Vanguardia', organizada por AEICE, donde ha destacado la relevancia estratégica de este sector para la economía de Castilla y León, el bienestar, el empleo, la cohesión territorial y el reto demográfico.

En su intervención, Suárez-Quiñones ha subrayado la capacidad del sector para consolidar empleo cualificado, impulsar la innovación, generar crecimiento sostenible y atraer talento, dentro de un contexto guiado por la transformación hacia modelos más industrializados, digitales, circulares y sostenibles.

Por otro lado, ha ensalzado la colaboración público-privada entre la Junta y AEICE, lo que ha propiciado que el sector del hábitat de Castilla y León se haya situado como referencia nacional en materias como la digitalización, la sostenibilidad o la industrialización de la construcción.

En esta línea, ha recordado algunas iniciativas pioneras impulsadas en la Comunidad, como la incorporación de la tecnología BIM, el impulso de la salud en la edificación a través de Life Hábitat o el congreso Bimtecnia, además del reconocimiento de Castilla y León como región europea innovadora en Rebuild.

De la misma manera, también ha subrayado el liderazgo de Castilla y León en construcción industrializada, ámbito en el que la Comunidad está entre las referentes de nuestro país junto a Galicia y País Vasco.

En este contexto, ha puntualizado la importancia de la iniciativa 'Construaliza', impulsada por AEICE con apoyo del Ejecutivo autonómico, para avanzar hacia la consecución de un modelo constructivo más competitivo, sostenible, digital y eficiente.

La jornada ha servido también para abordar cuestiones clave para el futuro del sector, como la adaptación a las nuevas exigencias por la transición energética, la financiación, las oportunidades ligadas al desarrollo de nuevas infraestructuras o la innovación industrial.

El consejero ha garantizado el compromiso de la Junta con el impulso de políticas públicas orientadas a favorecer la rehabilitación del parque edificado, apoyar la innovación empresarial y reforzar la formación y el talento relacionados con el sector del hábitat.

En cuanto a las actuaciones en materia de vivienda, en las que han movilizado 1.000 millones de euros, ha destacado el Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes 'Tuya', que contempla medidas de apoyo a la compra y alquiler, además de avales para facilitar el acceso.

También se ha referido al impulso del parque público de alquiler con promociones de cohousing, vivienda protegida o actuaciones de rehabilitación en el medio rural con el programa Rehabitare.

En cuanto al apoyo a los jóvenes, ha destacado la construcción de más de 1.000 viviendas en venta para ellos con un descuento del 20% en el precio, así como la apuesta por la accesibilidad.

Ha recordado a su vez las actuaciones que se han llevado a cabo con fondos Next Generation para la rehabilitación energética de viviendas y edificios, con programas que están permitiendo movilizar importantes inversiones en municipios de Castilla y León.