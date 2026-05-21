Más de 4.100 parados serán contratados este año en municipios de Castilla y León gracias al Plan de Empleo Local

El Plan Integrado de Empleo Local (Planiel) permitirá contratar este año a 4.153 personas desempleadas en municipios de Castilla y León gracias a una inversión de 41,7 millones de euros.

Ello después de que la dotación inicial del programa se incrementara cerca de un 50% para atender la totalidad de solicitudes presentadas por ayuntamientos y diputaciones, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno.

La ampliación presupuestaria eleva los 28 millones de euros iniciales hasta los 41,7 millones y permitirá financiar las 1.641 solicitudes que cumplen los requisitos establecidos.

La ampliación de crédito se publicará este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) como paso previo a la resolución definitiva de las ayudas.

La misma se encuentra prevista para la próxima semana a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), con el objetivo de agilizar la incorporación de trabajadores.

Un marcado carácter rural

El programa mantiene un marcado carácter rural, ya que más del 95% de los beneficiarios son municipios de menos de 5.000 habitantes, que formalizarán más de 3.400 contratos con una inversión superior a los 34 millones.

La iniciativa busca favorecer la dinamización económica y mejorar servicios municipales relacionados con el turismo, la cultura, el medio ambiente o la atención social, además de contribuir a fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Además, el Planiel 2026 registra un crecimiento respecto al pasado ejercicio en todas sus variables, con más de 4,5 millones de euros adicionales de presupuesto, 118 entidades locales beneficiarias más y 297 trabajadores más que en 2025.

Y se consolida como el programa de empleo local de mayor cuantía económica y mayor volumen de creación de empleo mediante incentivos a las corporaciones locales para contratar desempleados.

Salamanca, a la cabeza

Por provincias, Salamanca concentra el mayor volumen de ayudas, con 7,47 millones de euros para 847 trabajadores en 296 entidades locales beneficiarias, seguida de León, con 6,21 millones para 568 contrataciones, y Zamora, con 5,47 millones y 579 trabajadores.

Ávila recibirá 5,28 millones para 513 empleados; Valladolid, cinco millones para 506; Segovia, 3,69 millones para 343; Burgos, 3,63 millones para 351, Palencia, 2,7 millones para 249 contrataciones, y Soria contará con 2,2 millones para financiar 197 trabajadores en 101 entidades locales.

El programa financia costes salariales y de Seguridad Social mediante subvenciones de 11.667 euros por cada contrato a jornada completa durante un periodo de 180 días.

Además, prioriza la contratación de colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como mayores de 45 años con cargas familiares, parados de larga duración, jóvenes, mujeres o personas con discapacidad.

La resolución de las ayudas permitirá a las entidades locales planificar obras y servicios dentro del periodo subvencionable, que se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027.

Además, la Junta concederá anticipos del 100 por ciento de la subvención a los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 50 por ciento para el resto, con el objetivo de facilitar la gestión de las contrataciones.