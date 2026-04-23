Cajamar bate récords en 2025 y anuncia la apertura de 11 nuevas oficinas: “Uno de los mejores años de nuestra historia"

La Asamblea General Ordinaria de Delegados de Cajamar Caja Rural ha aprobado hoy las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2025, un año que la entidad califica como uno de los mejores de su historia.

Pese a la incertidumbre internacional, el Grupo Cooperativo Cajamar cerró el ejercicio con un resultado consolidado de 349 millones de euros y una mejora generalizada en sus fundamentales de rentabilidad, solvencia y morosidad.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Eduardo Baamonde, ha subrayado que estos resultados récord son fruto de una estrategia de diversificación y cercanía.

"No solo hemos vuelto a batir nuestro récord en los resultados, sino que hemos mejorado todos nuestros fundamentales", afirmó. La entidad aumentó su inversión crediticia un 9,2% y consolidó su hegemonía en el sector agroalimentario, donde ya ostenta una cuota de mercado nacional del 15,2%.

Uno de los anuncios más destacados de la jornada ha sido el plan de expansión para los próximos meses.

Cajamar abrirá 11 nuevas oficinas: ocho de ellas se ubicarán en enclaves estratégicos como Madrid, Pozuelo de Alarcón, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Zaragoza, Vigo, A Coruña y Mairena del Aljarafe (Sevilla). A estas se sumarán dos oficinas más y una oficina móvil itinerante en Málaga.

Con estas aperturas, Cajamar refuerza su posición tras haber logrado en 2025 un hito histórico: convertirse en la primera cooperativa de crédito con presencia física en todas las provincias de España y ciudades autónomas, tras inaugurar su oficina en San Sebastián.

Baamonde ha puesto en valor el papel de Cajamar en la lucha contra la exclusión financiera, detallando que el 44,3% de sus oficinas operan en poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

Además, las oficinas móviles de la entidad ya prestan servicio en 94 pequeñas localidades de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Málaga y Valencia.

El impacto económico de la entidad se refleja también en su aportación al tejido nacional. Según el informe de gestión, la actividad del Grupo generó en 2025 un impacto en el PIB de 13.381 millones de euros y facilitó el mantenimiento de 196.633 empleos de forma directa e indirecta.

Por su parte, el director general, Sergio Pérez, detalló que el balance total al cierre de año alcanzó los 54.918 millones de euros. El crecimiento del beneficio neto (324 millones para la entidad individual, un 18,8% más) ha estado impulsado por los ingresos recurrentes de la actividad bancaria, que sumaron 311 millones de euros.

Pérez ha destacado que la solidez del proyecto ha sido reconocida por las agencias de calificación con perspectivas "estables" o "positivas", situando a la entidad en grado de inversión.

De cara a 2026, el directivo ha abogado por la "prudencia y disciplina financiera" sin renunciar a la transformación tecnológica para "acercar a las personas y multiplicar posibilidades".

La Asamblea también sirvió para recordar hitos institucionales, como el 60 aniversario de la primera oficina de la entidad y el 50 aniversario de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, centro de referencia internacional en innovación agraria que recibió la visita de la reina Letizia durante el pasado año.