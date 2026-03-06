Alcampo y Cruz Roja inician una cadena solidaria "para que ningún niño empiece el día sin desayuno y acabe sin merienda"

Alcampo y Cruz Roja han protagonizado este viernes el inicio de su 14 edición de la campaña 'Desayuno y Merienda con Corazón'. Una campaña de solidaridad que se extenderá por los 73 establecimientos de la cadena de supermercados en Castilla y León y cuyo objetivo es que "ningún niño y niña empiece el día sin desayuno y lo acabe sin merienda".

Así lo ha destacado la directora territorial de Alcampo para Castilla y León y Asturias, Gracia Menéndez, que ha estado acompañada en el Espacio Innoveas de la presidenta autonómica de Cruz Roja, Rosa Urbón, y los voluntarios Loreto Villaverde y María Jesús Sánchez.

Las 73 tiendas de Alcampo serán los "puntos de encuentro" de esta solidaridad, a la que podrán aportar los clientes con un donativo en caja que puede ir desde los tres euros y que posteriormente se transformará en tarjetas monedero para las familias más necesitadas, asociadas a los programas de Cruz Roja, que podrán canjear en los supermercados de la cadena por los alimentos que más deseen.

En la campaña colaboran también Oney y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre). La iniciativa se desarrolla a nivel estatal y Alcampo realizará un donativo de 10.000 euros, mientras que las otras dos organizaciones que participan harán lo propio con 3.000 euros cada una.

"Los datos son preocupantes, el 70% de las familias atendidas manifiestan preocupación por no poder alimentar a sus hijos e hijas", ha explicado Gracia Menéndez, quien ha advertido de que el 90,8% de ellas vive en riesgo de pobreza o exclusión.

"No son números abstractos, son lugares en las que las cuentas no salen", ha añadido. En este sentido, la responsable de Alcampo ha precisado que "no basta con vender alimentos", sino que también deben "contribuir a que lleguen a quien los necesita".

La fórmula utilizada, para Menéndez, es "especialmente valiosa" porque transforma las donaciones en tarjetas monedero, lo que significa que "cada familia podrá elegir, priorizar fruta, carne o pescado, y tener en cuenta alergias".

La campaña se desarrollará entre este 6 de marzo y el próximo día 12. En ella colaborarán 2.700 voluntarios de Cruz Roja a nivel nacional, 100 de ellos en Castilla y León, que estarán informando a los clientes de la cadena de supermercados de la iniciativa.

"Es una conversación social sobre la importancia de la alimentación en Alcampo. Nuestra visión es clara: comer bien, vivir mejor, cuidando el planeta y se empieza por cuidar a las personas, a las más vulnerables", ha precisado Gracia Menéndez.

Por su parte, Rosa Urbón ha explicado que muchas de estas familias "no pueden cubrir las necesidades básicas" y por ello es un "proyecto muy importante". La iniciativa tiene un objetivo de "mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos, niños y niñas en este caso, que necesitan el apoyo para tener las mismas oportunidades".