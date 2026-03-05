CSIF denuncia el "engaño" de Renault en la negociación del convenio: "Trata de arrebatar derechos consolidados"

El sindicato CSIF ha denunciado este jueves el "engaño que ha tratado de hacer la dirección de Renault a la representación sindical" en la quinta reunión de la negociación del convenio colectivo y ha asegurado que la empresa "ha tratado de arrebatar derechos de carácter social ya consolidados".

"Volver al punto de partida sobre esos derechos que ya son patrimonio de los trabajadores no es negociar. Jugar a parecer que se ha cedido algo, al dar marcha atrás en la intención de eliminar unos derechos ya reconocidos y consolidados, es tomarnos el pelo", ha señalado CSIF.

El sindicato independiente ha asegurado que "la sorprendente justificación que ha dado la dirección ha sido el incremento del absentismo que existe en las factorías de Renault, culpando a los trabajadores de hacer un uso irresponsable de las licencias".

"Una criminalización inaceptable", ha denunciado CSIF, que ha señalado que ese absentismo es consecuencia de "una gestión empresarial deficiente que marca unos ritmos asfixiantes de trabajo, en un clima laboral agobiante". Y ha apuntado que lo que la empresa tiene que hacer es "analizar las causas y solucionarlas".

"Frente a los juegos de la empresa, la representación sindical ha demostrado voluntad real de diálogo y avance. En un ejercicio de responsabilidad, hemos retirado seis puntos de la plataforma sindical unitaria, con el objetivo de desbloquear la negociación y que siga abierta", ha asegurado el sindicato.

Y ha hecho hincapié en que esa circunstancia "ha favorecido un leve acercamiento que ha llevado a la empresa a aceptar también la retirada de la eliminación de otros derechos de ámbito social".

Para CSIF, los aspectos sociales "no pueden ser papel mojado, ya que un entorno laboral saludable se sostiene en la calidad de vida, protección de la salud física y mental, la igualdad real o la conciliación efectiva".

El sindicato independiente ha considerado que la quinta reunión de la mesa negociadora "ha vuelto a evidenciar la falta de avances en la negociación, pese a que la negociación sigue abierta" y ha subrayado que el nuevo convenio "debe responder a las necesidades reales de la plantilla".

"Especialmente en cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo, la estabilidad del empleo, una mejor organización del tiempo de trabajo, salud y una conciliación efectiva, aunque en esta última reunión se han abordado los aspectos sociales y el absentismo", ha zanjado CSIF en un comunicado.