La nómina de febrero de los trabajadores de Renault llegará con una alegría: y otra para abril

Varios trabajadores de Renault desempeñan su labor en la fábrica de Villamuriel de Cerrato, Palencia ICAL

Buenas noticias para las nóminas de los trabajadores de Renault. La Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo 2021-2024 de Renault se ha reunido este lunes para cerrar las condiciones económicas del presente ejercicio.

Según han confirmado fuentes sindicales, la reunión ha servido para certificar un incremento salarial consolidable del 3,9%, derivado de la aplicación de las cláusulas de revisión pactadas.

La actualización salarial responde a la diferencia entre las previsiones iniciales y los datos reales de inflación. Los puntos clave que explican este 3,9% son, la desviación del IPC.

El INE cerró el año con un dato oficial del 2,9%, frente al 2,1% que se aplicó de forma provisional en la nómina de enero. Esto genera una desviación del 0,8%.

El texto firmado por UGT y SCP estipulaba un incremento de un punto por encima del IPC. Así, al sumar el IPC real (2,9%) más el punto adicional del acuerdo, la subida total alcanza el 3,9%.

Para un trabajador de referencia, como un oficial de 3ª nivel 7, esta actualización se traduce en un aumento de 892,04 euros brutos al año.

Además de las tablas salariales, el resto de conceptos económicos vinculados al convenio también se verán actualizados con este mismo porcentaje.

Pagos extraordinarios y atrasos

Además del incremento consolidable, los empleados de la firma del rombo percibirán pagos adicionales en las próximas nóminas:

En febrero se abonará una paga única de aproximadamente 140 euros (variable según categoría y nivel) en concepto de atrasos por la desviación del IPC de 2025.

Y en la de abril: Se hará efectiva la prima ligada a resultados. A este pago se le descontará el anticipo de 70 puntos que ya fue adelantado en la nómina de octubre. En este mismo mes se abonarán también los puntos restantes de la Prima de Contribución Individual.

“El tiempo no hace nada más que dar por bueno el acuerdo que alcanzamos y la importancia de pactar salarios por encima del IPC para garantizar el poder adquisitivo”, han señalado UGT y SCP en un comunicado conjunto tras la reunión.