La negociación del nuevo convenio de Renault parte de una posición "muy alejada" entre empresa y sindicatos

No va a ser fácil. Ya en su segunda reunión, la posición de los sindicatos y Renault en la negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a los trabajadores de Valladolid y Palencia, parte de una postura "muy alejada" entre unos y otros. Incluso la Dirección de la empresa ve el enfoque de la propuesta de los representantes de los trabajadores con "preocupación".

Renault entiende que la batería de medidas, recogidas en una plataforma conjunta de todos los sindicatos presentada en esta segunda reunión de la Comisión Negociadora que se celebra en Valladolid, no responde a la realidad de las "necesidades que existen en la actualidad para las fábricas de la compañía en España".

UGT, CC.OO., SCP, CGT y Csif se han constituido en una plataforma conjunta con el objetivo de tener más fuerza en las negociaciones, pero el resultado, por el momento, es que el acuerdo no puede estar más alejado.

Por su parte, la Dirección de Renault se ha comprometido a presentar sus propuestas en la próxima sesión de negociador, que se prevé tenga lugar el próximo 12 de febrero.

Los sindicatos han presentado este jueves una batería de 56 medidas que contemplan algunas medidas como que la vigencia del convenio sea de 3 años (2026-2028), contemplando un plan de futuro efectivo que garantice la continuidad de todos los centros de trabajo.

Asimismo, piden que se aumenten los salarios tres puntos por encima del IPC cada año, con una cláusula de revisión incluida, y que se reduzca la jornada laboral un día por año de vigencia.

Otras actuaciones propuestas por los sindicatos son la subida de un 20% del importe de todos los pluses y el incremento en dos días los días de antigüedad. También se abordan medidas en materia de movilidad entre factorías, desconexión digital y empleo. La propuesta completa de la plataforma conjunta se dará a conocer durante la próxima reunión.

En cualquier caso, la empresa no ha dudado en mostrar ya su disconformidad en muchas de estas medidas y deja entrever que la negociación se alargará en el tiempo, dada la distancia entre ambas partes.

El delegado general de CC.OO. en Renault España, Sergio García, ha precisado que el interés de la plataforma es "defender los intereses de todas las personas trabajadoras", con medidas centradas en la "recuperación salarial, la disminución de la jornada anual, el mantenimiento del empleo, y la adjudicación de nuevos productos que garanticen el futuro de todos los centros de trabajo".

Ante la posición de la empresa, García ha incidido en que "cualquier acuerdo debe reconocer de manera justa el esfuerzo y la dedicación de todas las personas trabajadoras".

Por otro lado, desde UGT han lamentado que, durante la reunión, la Dirección de Renault ha aportado un "nulo contenido" al encuentro, algo, según aseguran, han coincidido todos los sindicatos.

La negociación del nuevo convenio colectivo de Renault, que afecta a miles de trabajadores, inicia lo que se prevé un arduo proceso hasta alcanzar un acuerdo, que de momento está difícilmente cerca de hacerse realidad.