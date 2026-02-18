Los economistas alertan de la "asignatura pendiente" de la digitalización entre las pymes de Castilla y León

El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, durante su intervención de este miércoles

Los economistas han alertado de que la digitalización sigue siendo "una asignatura pendiente" entre las pymes de Castilla y León. El Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (EcovaEstudios) ha presentado este miércoles el Observatorio Digital de 2025, en el que se ha constatado que "la digitalización ofrece una respuesta clara ante el elevado desempleo, la baja productividad o el envejecimiento y abandono poblacionales que existe en nuestra región".

El director del Servicio, Juan Carlos De Margarida, ha declarado que "si bien el 97% de las empresas de Castilla y León tienen acceso a Internet, la implantación de banda ancha fija presenta un estancamiento en microempresas, situándose el uso de la banda ancha móvil por debajo de la media nacional".

"En este sentido, el teletrabajo en nuestra región pierde intensidad frente a otras comunidades, ya que solo seis de cada diez empresas permiten estas fórmulas de trabajo a distancia", ha afirmado.

Las variables analizadas por EcovaEstudios han demostrado que "el uso de redes sociales como herramienta empresarial se ha estancado e incluso decaído ligeramente en 2025, donde la brecha digital en marketing online sigue penalizando a las empresas más pequeñas. Por ello, la digitalización comercial sigue siendo una asignatura pendiente para muchas pymes en Castilla y León".

Ante estos hechos, el Observatorio de Economía Digital ha mostrado una serie de retos que presenta la región, ya que "los programas formativos de Universidades y centros de formación profesional siguen teniendo una brecha entre las competencias requeridas por las empresas y las habilidades que poseen los alumnos, lo que complica cubrir las demandas tecnológicas requeridas".

De Margarida ha hablado de la "necesidad de reajustar el sistema educativo para adaptarlo a la realidad tecnológica". No obstante, prosiguiendo con ese elenco de retos, el director de EcovaEstudios también ha matizado que "falta financiación, pues las subvenciones o ayudas para adquirir los medios necesarios en el tejido empresarial son lentas y complejas en burocracia".

IA y envejecimiento

En suma, se ha relatado que "estamos ante dos grandes transformaciones que marcarán el rumbo económico y social de Castilla y León, como son el envejecimiento demográfico, con unas previsiones abrumadoras, y la inteligencia artificial, lo que amplía aún más la brecha intergeneracional".

"Castilla y León se enfrenta a un doble desafío que puede provocar un retroceso en la actividad económica, una alta desigualdad generacional y un riesgo de desestabilizar el Estado del Bienestar. Para evitar esta realidad, es necesario invertir en formación continua de trabajadores, aprovechar la inmigración, así como promover un envejecimiento activo prolongado de la vida laboral", ha concluido De Margarida.

Antes de concluir la presentación del Observatorio Digital 2025, se ha puesto de manifiesto una serie de datos: "La economía digital representa ya el 2,2% del PIB de la región, y solo se está capturando un 15% del potencial digital. El 56% de las actividades que realiza Castilla y León son potencialmente automatizables con tecnología ya existente, donde el 99,5% del tejido empresarial está formado por micro Pymes y Pymes.

EcovaEstudios considera que "el análisis comparado con el conjunto de España evidencia que Castilla y León avanza, en términos generales, a un ritmo alineado con la media nacional, aunque con diferencias significativas en cuanto a especialización, intensidad de uso y capacidad de absorción de tecnologías avanzadas".

Por ello, "para acelerar la digitalización es necesario un esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas que deben apoyar con ayudas y formación, el sector privado que debe apostar por inversiones en tecnología y digitalización, y los ciudadanos que deben adaptarse a los cambios y nuevos retos digitales".