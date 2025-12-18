Juan Carlos de Margarida, economista, sobre el último observatorio: "Zamora necesita estabilizar su crecimiento"

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Juan Carlos de Margarida, ha presentado este jueves el Observatorio Económico del tercer trimestre de este 2025, donde ha defendido que la provincia zamorana "necesita estabilizar su crecimiento económico".

En este sentido, ha avisado de que "coexisten unas realidades que dificultan cada vez más la estabilidad económica y social" de Zamora y su provincia y ha manifestado que hay un "desaforado gasto público que no para".

"Los gastos que debían ser coyunturales a raíz de la pandemia, de la guerra de Ucrania-Rusia y Gaza-Israel se han transformado en estructurales", ha añadido De Margarida. En este sentido, ha resaltado que todo ello hace que "nos encontremos ante un despilfarro de gasto público sin contención y sin voluntad política de reversión".

Respecto a la situación de los fondos europeos, el economista ha destacado que "se necesita voluntad de los gestores políticos para hacer las cosas con sentido común y eficacia".

"Para que provincias como Zamora vean los frutos de estos préstamos, se debe tener una estrategia nacional clara, alineada con los objetivos regionales de empleo, innovación y cohesión territorial. Y hoy por hoy, dicha estrategia brilla por su ausencia", ha apuntado.

En cuanto al mercado de trabajo, ha señalado que para potenciarlo se necesitan unas "acciones claras y contundentes" de las administraciones públicas, consiguiendo "erradicar una realidad laboral que persiste en el tiempo entre las que se encuentran la alta tasa de desempleo, especialmente juvenil, o una precariedad y temporalidad excesiva, entre otras".

En cualquier caso, De Margarida ha puntualizado que las distintas realidades que coexisten "vienen dadas por la gestión del gobierno a nivel nacional", destacando la inflación, "junto con una pérdida del poder adquisitivo, al no subir los sueldos al mismo ritmo que lo hacen los precios".

Y se ha referido igualmente a una "baja inversión empresarial, tanto extranjera como nacional, que junto a las barreras burocráticas no ayudan a incrementar la actividad económica". "Todo ello hace que cada vez más se mencione la llamada recesión silenciosa", ha avisado.

Las variables que han sido analizadas por Ecova subrayan que dichas realidades han provocado que haya un "trampantojo de crecimiento económico en la provincia de Zamora que, de no consolidarse a través de la productividad empresarial o la innovación, puede provocar una recesión a medio plazo con consecuencias a nivel económico, social y político".

En definitiva, frente a estas realidades, ha aclarado que "Zamora se encuentra en un momento estable dentro de la incertidumbre económica existente". "La región mantiene un crecimiento moderado, necesitando un impulso decidido por parte de los gobiernos autonómicos y nacional que la proyecte hacia adelante en materia de innovación, industrialización y fijación de población", ha zanjado.

El delegado de Ecova en Zamora, Raúl Zurrón, ha explicado que la provincia ha visto reducida su población durante este último año un 0,2%, mientras que en este tercer trimestre se han creado 56 sociedades, "todas bajo la forma de responsabilidad limitada, con un capital suscrito de 2,1 millones de euros".

A esto se suma, según ha añadido, que "el tejido industrial de la provincia está formado por 544 centros, un 1,3% menos que el año anterior". Y ha desvelado que las relaciones comerciales de las empresas zamoranas con el extranjero en este periodo "pueden resumirse en unas exportaciones de 77 millones de euros y unas importaciones de 41, lo que arroja un superávit comercial de 36.000.000 euros".