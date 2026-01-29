Gullón quita un día de sueldo a un trabajador por ir al médico: la empresa tendrá que devolverlo todo más intereses

La empresa Galletas Gullón tendrá que devolver a un trabajador un total de 118,60 euros más un 10% en concepto de intereses por demora tras descontarle un día de salario por ir al médico. UGT Castilla y León interpuso una demanda hace unos meses contra la compañía por haber descontado a un trabajador de su nómina mensual un total 118,60 euros en concepto de diferencias cotizables tras ausentarse de su puesto de trabajo por acudir a una cita con un especialista médico en el Hospital de Burgos.

La empresa demandada adujo que la ausencia no estaba autorizada de acuerdo con el artículo 13 del convenio colectivo que rige las condiciones laborales de sus trabajadores. De hecho, notificó al trabajador que esa ausencia era rechazada especificando que “las revisiones médicas periódicas o de control no las cubre el convenio” y que debía “cambiar el día por uno suyo o se lo descontarían de la nómina”.

Sin embargo, el artículo al que hacen referencia especifica que no están autorizadas los acompañamientos de familiares para revisiones, pero sí lo están para el propio trabajador afectado.

De hecho, el convenio recoge textualmente que “todo aquel trabajador que necesite desplazarse fuera de la localidad a un especialista médico privado o de la Seguridad Social, con previo justificante facilitado por la empresa, firmado y sellado por el médico, percibirá el salario base de ese día más los conceptos que de él se deriven. Se incluyen en esta licencia los desplazamientos a partir de 25 kilómetros de la localidad de Aguilar de Campoo”.

Por ello, el trabajador acudió a su cita con el servicio de reumatología hospitalario y presentó el justificante médico correspondiente. Al mes siguiente, recibió con sorpresa el descuento de la nómina y decidió denunciar la situación con la asesoría de los compañeros delegados sindicales. Y la sentencia no deja lugar a dudas: la empresa ha sido condenada a devolver no solo la cantidad descontada, sino un 10% en concepto de intereses por demora.

Al respecto, Gorka López, secretario de acción sindical y coordinador sectorial de UGT FICA Castilla y León, además de secretario general de la sección sindical de UGT en Gullón, ha valorado “positivamente este fallo judicial que refuerza el valor del convenio colectivo y deja claro que los derechos laborales de las personas trabajadoras de Gullón no son interpretables según convenga a la empresa”.

Además, López advierte que van a seguir “vigilantes porque no todo vale y cualquier intento de recortar derechos nos encontrará en frente” puesto que "no es la primera vez que no es la primera vez que la empresa actúa de esta manera".