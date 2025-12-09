Castilla y León invierte en criptomonedas por encima de la media en España y su gran apuesta es el Bitcoin

La inversión media en criptomonedas en Castilla y León se ha situado este 2025 en una cifra superior a los 5.400 euros, de los que más del 76% se destinan al Bitcoin, que se consolida así como el criptoactivo más demandado en la Comunidad, según un estudio Criptan, plataforma de compraventa.

Esto sitúa a la Comunidad por encima de la media nacional de inversión, que este año ha estado en 4.900 euros. Ahora bien, el perfil del inversor español es muy variable en función de la comunidad autónoma y existen importantes diferencias, especialmente en cuantía y el criptoactivo por el que se apuesta.

Durante el presente ejercicio, en Castilla y León se han invertido más de 1.130 millones de euros en criptomonedas. Una cifra muy por debajo de la Comunidad de Madrid, donde se han alcanzado los casi 8.000 millones.

Ahora bien, la diferencia en la inversión media es de apenas 3.300 euros, ya que en la comunidad madrileña está levemente por encima de los 8.700 euros frente a los 5.400 de Castilla y León.

En cuanto a los criptoactivos más populares, el 76,5% de los castellanos y leoneses confían en Bitcoin, mientras que un 6,4% lo hacen en Ethereum y el 7,3% en USDC.

Datos muy distintos, por ejemplo, a los de Extremadura, donde únicamente el 28,1% se decanta por Bitcoin, el 1% por Ethereum y el 63,2% en USDC, siendo esta última la criptomoneda reina en la comunidad autónoma vecina.

Castilla y León es la segunda autonomía que más confía en Bitcoin, únicamente por detrás de Galicia, donde se concentra el 81,2% de la inversión en esta criptomoneda.

Según el CEO de Criptan, Jorge Soriano, las diferencias regionales en la inversión "están muy ligadas a factores como la capacidad económica de los usuarios, su formación financiera y su exposición a la innovación tecnológica".

En este sentido, ha precisado que dichas variables "generan patrones claros de adopción en distintas comunidades autónomas, donde algunas muestran una mayor concentración de inversiones de alto valor y otras apuestan por estrategias más diversificadas o conservadoras".

Dividiendo los datos por provincias, la que más ha invertido este año en la Comunidad ha sido León, con un 25,1% del total, seguida de Burgos (23,8%) y Valladolid (23,5%).

La cifra de inversión cae repentinamente a partir de aquí, ocupando el cuarto lugar Ávila (8,7%), el quinto Salamanca (6,3%), el sexto Zamora (5,2%) y el séptimo Segovia (4,4%). Las que menos invierten son Palencia, con un 1,8%, y Soria, un 1%.

Bitcoin está presente en los 93,1% de los casos de inversión en León, 87,7% en Salamanca y 87,6% en Palencia. En Zamora se orientan más hacia Ethereum, con un 13,93% y le siguen Segovia (13,2%) y Burgos (10,2%).

Por USDC los que más apuestan son los inversores de Valladolid, con un 14,6%, seguidos por los de Burgos (14%). Y en el lado opuesto están en León (0,1%) y Palencia (0,5%), registrando una presencia prácticamente testimonial de este criptoactivo.