Gadis se une a la ola de solidaridad de la Gran Recogida en 221 supermercados de Castilla y León y Galicia

Un año más Gadis vuelve a estar ahí para sumarse a la campaña La Gran Recogida que viene promovida por la Federación Española de Bancos de Alimentos en toda España.

Una causa que busca reforzar su compromiso social con las personas y familias que menos tienen y que pone el foco en la solidaridad como valor esencial de la cultura corporativa.

La forma de colaborar en dicha campaña pasa por ser mediante donativo económico al pasar por caja. En los puntos de venta de Ponferrada, Ávila, Salamanca y Zamora también van a recoger alimentos no perecederos y productos de higiene.

Todo, con el objetivo de colaborar para cubrir las necesidades básicas de los hogares que más lo necesitan.

Nueve días

Todos los Gadis de Galicia y Castilla y León se implican en esta campaña, que estará activa desde este viernes, 7 de noviembre, hasta el sábado 15. Una acción que cuenta con el apoyo de la cadena de supermercados de forma ininterrumpida desde hace once años. Solo en los tres últimos, ha reunido más de 612.000 kilos de productos y cerca de 350.000€ gracias a la solidaridad de sus clientes.

Valores

Desde Gadis explican que esta causa social está alineada con su programa de Responsabilidad Social Corporativa: solidaridad, cercanía y compromiso con la comunidad local. Un compromiso que, en este caso, desarrolla a través de la cooperación con los 12 bancos de alimentos con los que la empresa colabora de forma habitual: Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, Ourense, Lugo, Vigo, León, Palencia, Ponferrada, Ávila, Zamora, Valladolid Salamanca y Segovia.

Estas entidades gestionarán toda la ayuda y la repartirán entre las asociaciones e instituciones benéficas a las que atienden habitualmente.

Vocación de servicio

La vocación de servicio que caracteriza a Supermercados Gadis va un paso más allá cuando se trata de mejorar la vida de las personas volcándose con las organizaciones del tercer sector que trabajan a diario para conseguir este propósito.

La empresa también pone en marcha sus propias iniciativas solidarias para lograr este fin. La más representativa es Mayo Solidario, a favor de los 12 bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León a los que siempre apoya.