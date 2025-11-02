Tres años esperando a Inobat: Valladolid asegura el suelo a la gigafactoría, pero el Perte de Sánchez es insuficiente

2025 fue la primera fecha marcada para la llegada de Inobat a Valladolid. La gigafactoría de baterías eléctricas de la multinacional eslovaca está llamada a ser un revulsivo para la economía de Valladolid. Sin embargo, el camino hacia su implantación está siendo más complicado de lo previsto.

Se siguen dando pasos para que la apuesta de Inobat por Valladolid sea finalmente una realidad. El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó este lunes el segundo periodo de información pública de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana imprescindible para asegurar la parcela que necesita el gigante de baterías eslovaco.

Un trámite que tiene una duración de un mes. Durante el primer periodo de información pública no se registró ninguna alegación. Con la aprobación definitiva de la modificación del PGOU, que afecta al entorno de la vereda de Palomares, se enviará todo el expediente a la Junta de Castilla y León. La administración autonómica tiene que dar luz verde para finalizar el proceso. Una autorización que podría producirse durante los seis meses siguientes.

Esta tramitación dejaría listo el terreno de 85 hectáreas que necesita Inobat para su factoría, con el cambio de uso que era imprescindible para algunas de las parcelas. Cuando se complete esta modificación del PGOU el Ayuntamiento de Valladolid habrá completado sus deberes para asegurar que la multinacional se asiente en la ciudad.

La gigafactoría de baterías eléctricas supondrá un hito en el desarrollo económico de Valladolid. El proyecto quiere terminar creando 3.000 puestos de trabajo y convertirse en referencia en Europa para el sector de la movilidad eléctrica. Una implantación que se contempla en cuatro fases, más aún con la incertidumbre que existe en la actualidad sobre los vehículos eléctricos.

La primera etapa supondrá 700 millones de inversión. Generará 260 empleos directos y medio millar de puestos de trabajo indirectos. Cuando las instalaciones estén a su máximo rendimiento, esperan generar una producción de 32 gigavatios.

Financiación de la gigafactoría

El otro escollo es la financiación de un proyecto empresarial que necesita una inversión de cerca de 3.000 millones de euros. El Gobierno de España incluyó a Inobat entre los beneficiarios del Perte Vec III. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien realizó el anuncio el pasado 8 de septiembre.

Esta tercera convocatoria supone una dotación de casi 54 millones de euros para Inobat Iberia. Esta ayuda impulsaría, según Sánchez, que "nuestra industria verde se materialice en proyectos". Sería financiación para esa primera fase del desembarco de Inobat en Valladolid.

La inclusión de la multinacional eslovaca en este Perte Vec III ha supuesto un respiro para el proyecto después que se hubiera quedado fuera de una convocatoria previa.

Sin embargo, todavía no es suficiente. La dimensión del proyecto exige más financiación. Con el suelo asegurado podrá acceder con más garantías a la cuarta convocatoria de las ayudas europeas. La compañía ha solicitado 100 millones de euros en esta ocasión.

Las obras de estas instalaciones gigantes tendrían una duración de entre 18 y 20 meses según anunció la compañía. El objetivo actual de Inobat es comenzar a funcionar en Valladolid en torno a la primavera del año 2027. Un calendario que se ha visto modificado a lo largo de un largo proceso que comenzó en 2022. El plan inicial planteaba que la fábrica hubiera estado funcionando en 2025.

Historia del proyecto

Han pasado más de tres años desde que se conoció por primera vez la intención de la multinacional eslovaca Inobat de construir en Valladolid una gigafactoría de baterías eléctricas. A principios de 2022 se anunció el interés de la compañía por instalarse en la capital del Pisuerga.

En octubre de ese mismo año se firmó el protocolo de instalación de Inobat entre Junta, Ayuntamiento y compañía. Poco antes, también se había rubricado un documento con el Ministerio de Industria, que en aquel momento estaba dirigido por la vallisoletana Reyes Maroto.

Estos primeros pasos para la llegada de Inobat se daban con Óscar Puente como alcalde de Valladolid. El actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible siempre ha reivindicado un papel esencial en la materialización de este proyecto. "No hay marcha atrás", aseguró rotundo en 2023.

La buena marcha de las negociaciones con la multinacional eslovaca contrastaba entonces con las serias dudas que siguen todavía planeando sobre si otro de los grandes anuncios industriales para Valladolid de la era Puente, la fábrica de autobuses eléctricos Switch Mobility. La empresa tomará su decisión final en 2026.

En mayo de 2023 el presidente de Inobat visitó Valladolid. Marian Bocek quiso respaldar así su apuesta por la ciudad de Castilla y León frente a la otra opción que barajaba de inicio la compañía, que era construir la fábrica en Reino Unido.

2023 también fue el año de cambio en la alcaldía de Valladolid. El 17 de junio tomó posesión el popular Jesús Julio Carnero como alcalde de la ciudad. Carnero apostó desde el primer momento por seguir trabajando por la fábrica de baterías, pero se topó con los problemas que Inobat comenzó a tener para acceder a las ayudas europeas.

Solicitó 300 millones de euros a la primera convocatoria del Perte, que no le fueron concedidos. Para el Perte II fue la compañía la que decidió no presentarse con el argumento de fortalecer el proyecto para la tercera convocatoria.

El 8 de septiembre de este año se anunciaban los casi 54 millones del Perte III para Inobat y se despejaba el futuro de la fábrica para Valladolid. La noticia llegó el día de la Virgen de San Lorenzo. Jesús Julio Carnero aseguró que "más no puedo pedir el día de la patrona" y confirmó que "con la empresa venimos trabajando en todo momento".

Este día el exacalde Óscar Puente reivindicó su parte del éxito. En su perfil de la red social X se felicitó: "Es bonito ver que el trabajo da resultados, aunque nunca sea fácil". Quiso recordar las gestiones que realizó para conseguir el proyecto mientras estaba en la alcaldía. Contó cómo el 15 de enero de 2023 viajó con la entonces ministra Reyes Maroto hasta la ciudad eslovaca de Bratislava respondiendo al "interés en Valladolid mostrado por la empresa".

La Junta de Castilla y León también considera que el acceso a la financiación europea conseguido por Inobat despeja el futuro. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, aseguró que "ese proyecto tan importante quedaba a la espera de una financiación adecuada que, después de varios intentos, parece que puede llegar".