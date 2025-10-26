A la venta más de 300 viviendas okupadas en CyL: "Cada vez hay más clientes interesados, los precios caen hasta un 50%"

La compraventa de viviendas okupadas ilegalmente está en auge. En toda España son más de 23.000 los inmuebles de este tipo que se ofertan. Se trata de inmuebles donde actualmente vive un okupa o que han sido dañados o afectados por una okupación recientemente. Es una venta legal, aunque es necesario que el comprador tenga muy presente la situación jurídica especial que afecta a ese inmueble.

"Cada vez nos entran más viviendas okupadas. Hemos visto que había un auge y que muchos clientes interesados en hacerse con este tipo de activos inmobiliarios" explica a El Español - Noticiascyl Samuel Romero. Es portavoz de Pisokupado, una web específica para la compraventa de viviendas okupadas que desarrolló una inmobiliaria para atender este nuevo mercado.

En Castilla y León hay 325 viviendas okupadas a la venta en el principal portal inmobiliario español, pero "hay muchísimas más" según reconoce Samuel Romero. Esta empresa reconoce que dispone de viviendas de este tipo a la venta en todas las provincias.

Los precios de venta de inmuebles ocupados en Pisokupado van de los 20.000 a las 140.000 euros dependiendo de la zona y el tipo de vivienda.

Un importe mucho más reducido que el precio de mercado actual y que en algunos casos llega a suponer una rebaja de hasta el 50%. Aunque Romero explica que esto está cambiando porque "este tipo de inmuebles se están vendiendo, ahora tienen más demanda y ya no hay ofertas tan potentes como antes". Lo habitual es que ahora se sitúe en un 30% por debajo del precio medio de la zona.

La provincia de Castilla y León con más viviendas okupadas anunciadas es Valladolid con 79 inmuebles. Suponen el 1,5% del total de viviendas a la venta en esta web en toda esta provincia. Le siguen León con 69 y Burgos con 50. En el resto de provincias el número de viviendas okupadas en venta está por debajo del medio centenar. En Soria este fenómeno prácticamente no existe, tan solo hay un inmueble okupado ilegalmente a la venta.

Negocio para inversores

Esta expansión del mercado de la vivienda okupada está siendo impulsada por un perfil de comprador muy concreto. "Los están comprando fondos de inversión y bancos", asegura Samuel Romero, que considera que son activos para inversiones con experiencia.

Una vez que se hacen con la propiedad la responsabilidad de tratar con el okupa es del nuevo dueño. "Muchos se acogen al proceso judicial que esté en marcha y lo continúan. En otros casos intentan llegar a un acuerdo con las personas que okupan la vivienda para intentar que salgan".

Echar al okupa puede no ser un trámite sencillo. Desde Pisokupa ofrecen a sus compradores contactos con empresas especializadas en desokupación para recuperar lo antes posible el control sobre el inmueble.

A la hora de plantearse la compra de una vivienda okupada hay que tener en cuenta que es una operación que no financia ningún banco. Es decir, no se conceden hipotecas y suelen pagarse al contado. Este tipo de inmuebles también se podrían revender después a fondos de inversión interesados.

Lo que desaconsejan totalmente desde Pisokupado es comprar este tipo de viviendas si la intención es poder vivir en ellas. "No es aconsejable. La desokupación puede tardar y no hay garantías de un plazo exacto".

Vender un piso ocupado

La opción que plantea esta expansión de la compraventa de viviendas okupadas es si puede plantearse como una solución para las personas que estén sufriendo una okupación en un inmueble de su propiedad. Romero aconseja a los propietarios que "es interesante vender cuando no se tiene una idea clara de qué hacer o cuándo se va a poder echar a los okupas".

Los problemas que genera gestionar la okupación de una vivienda son muchos. A veces la situación se vuelve tan compleja que vender con el okupa dentro se convierte en la única opción. "Depende de la situación de cada uno", insiste el portavoz de Pisokupado. Cuenta el caso de una señora propietaria de dos viviendas para quien vender resulta una salida muy interesante. Una es su residencia habitual y la otra está okupada.

"Está teniendo problemas para poder afrontar pagos como el IBI o la comunidad, que tiene que seguir abonando aunque la casa esté okupada. Encima no puede recibir una ayuda que necesita para su hija por ser propietaria de dos viviendas, cuando una está okupada y no la puede utilizar".

En el resto de España la provincia de Gerona es donde más viviendas de este tipo están a la venta. Representan el 8,9% de las anunciadas. Le siguen Tarragona, Sevilla y Murcia con tasas por encima de la media nacional que está en el 3% de viviendas ofertadas.