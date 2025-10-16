El Bocyl publica el calendario de domingos y festivos de apertura para establecimientos comerciales en 2026

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves, 16 de agosto, la orden por la que se establece el calendario, tanto de domingos como de días festivos de apertura autorizada para establecimientos comerciales de la Comunidad.

Todo para el próximo año 2026 y se han fijado un total de diez en el que los clientes podrán acudir a estos centros para realizar sus compras a pesar de ser festivo. Las fechas ya fueron conocidas el pasado 1 de octubre, en la celebración del Consejo de Comercio de Castilla y León, el órgano que ha dado hoy luz verde al calendario.

Las fechas son el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno). También el 2 de abril (Jueves Santo). El 28 de junio y el 5 de julio (como inicio del periodo de rebajas de verano).

También el sábado 15 de agosto y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre, en la campaña de Navidad, como ha publicado el Bocyl.

El Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Comercio de Castilla y León, señala en el artículo 6 que los domingos y días festivos de apertura autorizada serán fijados, de forma anual, por Orden de la Consejería competente.

En materia de comercio se fija un número no inferior a diez, de acuerdo con el procedimiento y criterios que se marcan en dicho artículo.

Además, se establece que la elaboración del calendario se atenderá de forma prioritaria al atractivo comercial de esos días para los consumidores.