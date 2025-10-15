Castilla y León alerta del riesgo para la empleabilidad por el retraso del Ministerio en los fondos de formación

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha expresado su malestar por el retraso en la distribución de los fondos destinados a la formación profesional de personas trabajadoras del Gobierno de España.

La Junta critica que los recursos correspondientes al ejercicio 2025 fueran finalmente repartidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a mediados de octubre, cuando "deberían haberse comprometido antes de fin de año".

Así lo ha expresado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras, donde se debatía la distribución territorial de los fondos.

Leticia García subrayaba en este foro que "no es de recibo que se celebre una conferencia sectorial en octubre para repartir fondos que corresponden al año 2025", y exigió que "el reparto de créditos se realice en el primer trimestre del ejercicio" en adelante.

La consejera se sumó a las quejas de otras comunidades autónomas y lamentó que la ministra no presidiera la conferencia. Además, criticó los "continuos intentos de modificar unilateralmente las reglas establecidas" y la falta de informes y consultas previas, lo que, a su juicio, demuestra una "falta de respeto a los procedimientos".

Desde la Junta de Castilla y León recuerdan que fue gracias a la presión de las comunidades autónomas que el Ministerio concedió una prórroga excepcional para comprometer los créditos hasta el 30 de junio de 2026. La secretaria general de Formación Profesional también se comprometió a mejorar las fechas de reparto de fondos para 2026.

García ha insistido en dicha reunión en la necesidad de "dar mayor flexibilidad a la ejecución de los fondos" para adecuarlos al tejido productivo y reducir el desajuste del mercado laboral.

La Junta considera que la gestión tardía y la falta de planificación del Ministerio "pone sistemáticamente en peligro la empleabilidad de los trabajadores de Castilla y León".