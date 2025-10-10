El primer convenio colectivo de Horse saldrá adelante después de 11 meses de negociaciones

Horse firmará su primer convenio colectivo después de casi 11 meses de negociación y 15 reuniones entre la empresa y los representantes de los trabajadores. El apoyo de los afiliados de UGT y SCP al preacuerdo al que se llegó el martes supone mayoría de votos en la comisión negociadora con lo que el convenio colectivo saldrá adelante.

UGT comunicó este jueves el sí de sus afiliados al nuevo convenio colectivo. El documento consiguió el respaldo del 84,2% en las asambleas de trabajadores celebradas en las fábricas de Valladolid y de Sevilla.

El preacuerdo, que se alcanzó entre la empresa y los principales sindicatos el pasado martes, también contará con el visto bueno de los afiliados SCP, según ha confirmado el portavoz del sindicato en Horse, Daniel Parra a El Español - Noticiascyl. Un respaldo que reafirmarán en una reunión convocada para el 14 de octubre.

Falta por conocer qué votarán los representantes de CC.OO. Desde el sindicato aseguran que esperarán a que voten los afiliados de la planta de Sevilla el próximo martes para difundir su posición final al documento. La votación en la factoría de Valladolid ya se habría producido aunque no ha trascendido el resultado.

La comisión negociadora del convenio colectivo de Horse está compuesta por 13 miembros con derecho a voto. UGT tiene 4 votos, CC.OO. 3, SCP 3, CGT 3 y CSIF 1. Por tanto, el respaldo de UGT y de SCP alcanza la mayoría en la comisión.

El sindicato CSIF anunciaba que no firmaría el preacuerdo. Sus afiliados lo rechazaban de forma unánime en las asambleas este jueves. En este sentido, el sindicato independiente pide “recuperar el poder adquisitivo, eliminar los días de competitividad de la jornada anual, implantar un plus de peligrosidad, eliminar licencias que supongan una merma económica”. CGT también votará en contra del documento.

Primer convenio colectivo

Llegar al primer convenio colectivo de Horse en España no ha sido un camino fácil. Se han celebrado 15 reuniones durante los más de 10 meses que se han prolongado las negociaciones. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de una huelga ante la dificultad de acercar posturas entre empresa y sindicatos.

El pasado mes de agosto ya se celebró una votación que fue rechazada de forma mayoritaria por los trabajadores. Desde entonces se han incluido mejoras en la propuesta de la empresa, calificadas como "ligeras" e insuficientes por los sindicatos que rechazan el último preacuerdo.

El nuevo convenio colectivo incluirá una subida salarial del 3,1% desde enero de 2025, lo que supone un aumento del IPC más un punto. También se acordó un máximo de 10 días de bolsa y el límite de 10 sábados trabajados al año de forma obligatoria.

El documento que obtuvo la mayoría en la comisión negociadora incluye además una paga de beneficios actualizable cada año y que los cambios en pluses y horas extra tengan carácter retroactivo a fecha de 1 de enero de este año.

La dirección de Horse se compromete a la contratación de 200 trabajadores indefinidos más y a trabajar para que lleguen los proyectos que anunció en julio. En ese momento la confirmación de que la producción de uno de los motores que se fabrican en Valladolid se trasladaría a Rumanía provocó incertidumbre en la plantilla.