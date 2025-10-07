Gadis abre una nueva edición de sus aulas de consumo responsable: los colegios de CyL ya pueden inscribirse
Este año se añaden nuevos contenidos sobre compostaje y se adapta toda la formación para estudiantes con necesidades educativas especiales.
Alimentes es uno de los programas educativos con más trayectoria de supermercados Gadis. Una propuesta para fomentar el consumo responsable entre los escolares que el curso pasado llegó a 26.500 alumnos de Castilla y León y de Galicia.
El objetivo de este programa es que los jóvenes "aprendan a comer bien y que, poco a poco, empiecen a ser conscientes de la responsabilidad que tienen al elegir los alimentos", aseguran desde Gadis.
Los contenidos que Alimentes lleva a las aulas están adaptados a los currículos de las asignaturas Ciencias Naturales, Educación Física y también Ciencias Sociales. Contiene formación sobre nutrición, desperdicio alimentario y prácticas de consumo alineadas con el desarrollo sostenible. Así se promueve la compra de productos de proximidad.
Incluye 14 unidades didácticas con texto, vídeo y actividades interactivas a las que este curso se añade un nuevo tema sobre compostaje. Además, una segunda parte del proyecto programa visitas presenciales a los supermercados para que los estudiantes conozcan sobre todo el producto fresco.
Este 2025 se añaden contenidos adaptados para niños con necesidades educativas especiales. También se incorpora una mejor accesibilidad a toda la propuesta formativa.
El programa está dirigido a centros educativos de la segunda etapa de Educación Infantil y Educación Primaria de Castilla y León y de Galicia. Los colegios interesados ya pueden inscribirse a la edición de este curso.