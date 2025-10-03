La Junta extiende el apoyo al relevo generacional: más ayuda para autónomos del medio rural que trabajen con su vehículo

La Junta de Castilla y León amplía la línea de ayudas Relevacyl, dirigida a mejorar el relevo generacional de trabajadores autónomos. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este viernes las modificaciones que suponen que las subvenciones lleguen a más profesionales dedicados a otras actividades.

Los autónomos que se acojan a Relevacyl podrán recibir entre 10.000 y 20.000 euros en ayudas. La cuantía final dependerá de la actividad profesional. Se establecen incentivos para algunos colectivos como jóvenes, mujeres y negocios ubicados en el medio rural.

El cambio principal está en la ampliación del tipo de negocio que puede acogerse a la subvención. Se incorpora el relevo generacional para autónomos que trabajen esencialmente en su vehículo. Una medida pensada para incluir a los profesionales del mundo rural.

También se extiende el tiempo que puede transcurrir en el traspaso del negocio. Se eleva a los cuatro meses entre el autónomo que abandona la actividad y el que toma el relevo. El objetivo es incentivar el mantenimiento de la actividad tanto por jubilación como por cualquier otra causa.

Las bases iniciales de Relevacyl planteaban el 28 de septiembre como fecha límite para solicitar las ayudas. Tras estas modificaciones, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha anunciado que ampliará el plazo. La nueva fecha límite se dará a conocer en los próximos días.