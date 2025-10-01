Cajaviva se reúne con el nuevo presidente de FAE para "seguir apoyando el tejido empresarial" de Burgos

El director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, se ha reunido este miércoles con el nuevo presidente de Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Ignacio San Millán para analizar la colaboración entre ambas instituciones en la renovada etapa que acaba de iniciar la patronal burgalesa.

Sobremonte ha trasladado al presidente de FAE la intención de la entidad bancaria de "continuar desarrollando las sinergias" establecidas en los últimos años. Asegura el director general de Cajaviva Caja Rural que su voluntad es "seguir apoyando al tejido empresarial" de la provincia de Burgos a través de la actividad financiera.

En este sentido ambos han coincidido en la necesidad de impulsar nuevas acciones que vayan dirigidas a fortalecer el crecimiento económico de la provincia de Burgos.

Este primer encuentro reafirma también que FAE y Cajaviva Caja Rural mantendrán su colaboración tanto en los Premios FAE de Oro como en los Premios FAE Cajaviva Pymes.

Se continuará trabajando conjuntamente para ofrecer el Estudio Socioeconómico anual de Burgos, que la patronal burgalesa realiza para la caja.