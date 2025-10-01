Cajamar eleva su capital con 750 millones y refuerza la innovación agroalimentaria en Fruit Attraction

Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar ha cerrado hoy una emisión de deuda subordinada por 750 millones de euros, con un plazo de 12 años y un cupón del 4,25 %.

La operación ha contado con una demanda superior a los 1.600 millones, más del doble de lo ofertado, y con inversores principalmente internacionales.

Esta emisión fortalece la estructura de capital de segunda categoría, Tier 2, y refuerza el cumplimiento de los requisitos del MREL fijados para 2025.

Los bancos colocadores han sido Santander, BBVA, Morgan Stanley, Barclays y Crédit Agricole. Además, Cajamar ha lanzado una recompra de 600 millones de su emisión de mayo de 2021, con vencimiento en 2031 y un cupón del 5,25 %.

Apoyo a cooperativas y empresas hortofrutícolas en Fruit Attraction

Mesa redonda sobre la nueva PAC y mercados aplicada a frutas

Paralelamente, Cajamar ha inaugurado su participación en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, en Ifema (Madrid). La entidad, presente desde la primera edición en 2009, mantiene su compromiso con el sector hortofrutícola español y celebra encuentros con empresarios y expertos para analizar retos como la nueva PAC, sostenibilidad, innovación tecnológica y la eficiencia en el cultivo de tomate.

El estand de Cajamar, situado en el Pabellón 7, 7C22, ha recibido al ministro de Agricultura, Luis Planas, al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y a representantes sectoriales como Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Durante la feria se están desarrollando mesas redondas y actividades sobre innovación biotecnológica, genómica y agronómica, eficiencia hídrica y sostenibilidad.

Cajamar ha reforzado su compromiso mediante la firma de nuevos convenios. En Andalucía, Sergio Durán, director territorial, ha suscrito acuerdos con San Isidro de Loja, Templeoliva y San Sebastián SCA, destinados a potenciar innovación, sostenibilidad y modernización de la producción. En Valencia, Jesús García ha firmado convenios con ASOVAV, FECOREVA y CAECV, para impulsar la competitividad y la innovación en el sector hortofrutícola y ecológico.

La banca cooperativa celebra además el 50 aniversario de su Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, núcleo del actual Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar. Este ecosistema integra la Plataforma Tierra, la aceleradora Cajamar Innova, la Escuela de Formación Agroalimentaria y los centros experimentales de Almería y Valencia, apoyando iniciativas como riego optimizado, control de plagas, eficiencia energética, nuevas variedades y digitalización de cultivos.

Durante la feria, los directivos han participado en mesas redondas y ponencias. El presidente Eduardo Baamonde intervino en ‘Las implicaciones geopolíticas del comercio del tomate’ junto a FEPEX y la Junta de Andalucía. Además, Cajamar cedió su espacio a la Organización Interprofesional del Aguacate y Mango para presentar su primera extensión de norma sectorial, reforzando la promoción, investigación y desarrollo del sector.

En paralelo, la APAE entregó sus premios anuales, donde Rut Barroso, directora de Negocio de la Dirección Territorial Centro de Cajamar, otorgó el galardón en Sostenibilidad Agroalimentaria al periodista Víctor Martín por su trabajo sobre la lucha contra el desperdicio alimentario.