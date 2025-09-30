En el mundo rural no faltan viviendas, están cerradas: "Hay muchas casas vacías o con uso residual para sacar al mercado"

La falta de vivienda en venta y el alquiler es un problema generalizado tanto en pueblos como en ciudades. En el mundo rural la oferta es tan pequeña que tampoco es capaz de cubrir la demanda y mantiene los precios al alza. Pero el problema no es que no haya viviendas, sino que están cerradas o en ruina.

"En el mundo rural tenemos vivienda. No hay que pensar tanto en construir vivienda nueva, sino en pensar qué hacemos con la vivienda existente", asegura Javier Martín Olmos, gerente de la Asociación Tierras Sorianas del Cid. "Hay mucha vivienda vacía o con un uso residual que deberíamos intentar poner en el mercado".

"Esto es como pensar que alguien tiene un coche en la cochera para utilizarlo cinco días al año. Pues tenemos casas en los pueblos que solo se utilizan cinco, diez, ocho, seis, quince días al año".

En ese objetivo trabajan en el proyecto Habita Rural junto a entidades de las provincias de Teruel y Cuenca. El triángulo de territorios más afectados por la despoblación en España lleva años unido para buscar soluciones que impulsen la repoblación de sus municipios. Quieren "que la vivienda no sea un freno para fijar y atraer población a nuestros pueblos".

En el caso de Soria la mitad de las viviendas de la provincia están desocupadas. Son datos de la Estadística de Viviendas Declaradas en el IRPF del año 2023. La Asociación Tierras Sorianas del Cid realizó un estudio en 9 municipios de su zona que registró un 25% de viviendas vacías.

Agencia de vivienda rural

Habita Rural es una plataforma que aborda el problema de la vivienda desde una visión global. Funciona como bolsa de venta y alquiler, pero también ofrece asesoramiento tanto a los propietarios como a personas que busquen casa en el mundo rural.

Explica Martín Olmos que "pretende ser una ventana al territorio en el que haya oferta de vivienda en alquiler y en compra. Nosotros simplemente hacemos intermediación". De hecho colaboran con las inmobiliarias para "hacer más fuerza entre todos" gracias a una herramienta de inteligencia artificial que vuelca los datos disponibles.

Es mucho más que un escaparate. Los interesados pueden encontrar información sobre ayudas públicas y recibir orientación acerca de qué pueblo podría ser más adecuado para cada necesidad.

Una de sus grandes apuestas es la intermediación como forma de adelantarse a los problemas que generan las viviendas vacías y que pueden acabar en ruina. "La mediación es una herramienta muy potente que tiene poco coste económico y mucho humano, pero mueve a veces muchas cosas".

Según el gerente de la Asociación Tierras Sorianas del Cid "hay propietarios que tienen viviendas en ruinas que lo que hay que hacer es trabajar con ellos para que terminen actuando en esas viviendas y que no sea el ayuntamiento el que tenga que actuar en la vivienda... darles una declaración de ruina, intervenir en ella, reclamar el pago".

Además trabajan con los ayuntamientos porque "el problema no se va a solucionar individualmente municipio a municipio, tenemos que trabajar en lógicas de cooperación supramunicipal".

Una de las herramientas de este proyecto es el Ruinastro, un "catastro" de viviendas en ruinas para ayudar a los consistorios a localizarlas y actuar sobre ellas. Funciona como una guía con recomendaciones, fases de gestión de una ruina y los incentivos disponibles para la rehabilitación. La meta final es que muchos de esos inmuebles y solares abandonados vuelvan a estar habitados.

Este Ruinastro quiere ayudar a decir a los propietarios que "tú tienes una responsabilidad sobre tu propiedad, pero al mismo tiempo que te vamos a echar una mano para que actúes en ella y no cause perjuicios al conjunto de los vecinos del pueblo".

Escasez de alquileres

En el medio rural "hay opciones, más en compra que en alquiler", subraya Javier Martín Olmos. En el portal Habita Rural encontramos inmuebles en alquiler en la provincia de Soria con precios en torno a los 300 - 400 euros al mes por viviendas de dos y tres dormitorios.

Sin embargo, aumentar el número de viviendas en alquiler es el gran caballo de batalla. El primero de los problemas, según la Asociación Tierras Sorianas del Cid, es que en el mundo rural "la vivienda no es solamente un objeto de compraventa. Tiene una carga emocional, afectiva".

Suelen ser casas heredadas, que llevan mucho tiempo en la familia y donde se guardan todo tipo de recuerdos. "Es la casa, es el hogar, hay afectos, hay recuerdos, hay vivencias y todo eso tiene una carga muy fuerte que hace que a veces sea complicado" que accedan a alquilarla.

También existe temor a los impagos de las rentas. Según Martín Olmos los seguros que garantizan el cobro del alquiler y las medidas que están tomando las administraciones locales pueden ayudar a que ese miedo desaparezca.

Y los pequeños y medianos municipios tampoco se libran de la presión que supone el aumento de los alquileres turísticos. Está influyendo en el mercado del alquiler y en los precios. "Tenemos pueblos pequeños y más grandes donde se está produciendo un fenómeno de gentrificación que pensábamos que era exclusivo de barrios, de grandes ciudades".

Viviendas municipales

El número de viviendas en alquiler en pequeños municipios está aumentando en los últimos años gracias a iniciativas de vivienda municipal en alquiler.

Los ayuntamientos están comprando vivienda para rehabilitar y ponerla en alquiler. "Con esfuerzo han ido recuperando patrimonio municipal, generando condiciones de habitabilidad razonables y al mismo tiempo generando actividad y empleo en sus pueblos".

En el conjunto de 32 localidades del centro y el oeste de Soria donde actúa la Asociación Tierras Sorianas del Cid "tenemos, en pueblos incluso muy pequeños, cerca de 120 - 130 viviendas municipales de alquiler".

Y en esta tarea también se han puesto manos a la obra las empresas de la zona. Sin vivienda disponible no es posible alojar a sus trabajadores así que se han lanzado a comprar y rehabilitar inmuebles. "Se está haciendo un esfuerzo muy importante y lo están haciendo muchas empresas, ellos mismos rehabilitan vivienda para sus propios trabajadores".