Horse acepta la propuesta de adelantar el IPC y UGT pide a la empresa "no dilatar más" el proceso de negociación

La última reunión sobre el convenio colectivo de Horse celebrada este martes ha terminado con la aceptación de una de las propuestas planteadas por UGT. La dirección de la empresa está de acuerdo en adelantar el IPC en los salarios de los trabajadores.

Sin embargo, el sindicato realizó otra serie de peticiones sobre las que todavía no hay acuerdo. UGT solicita pagar los pluses con carácter retroactivo al día 1 de enero, que la paga se beneficios se vaya actualizando según convenio y no tener que trabajar los sábados por bolsa si hay festivos antes o después de ese fin de semana.

Como respuesta Horse ha manifestado la intención de crear un "comité de escucha" para analizar las peticiones de la plantilla en España.

Durante la reunión también ha explicado que aunque había una bajada prevista en la cadencia de fabricación de los motores HR10, finalmente los volúmenes acordados para afrontar ese descenso se han derivado a otras factorías. Argumentan que se ha tomado esta decisión por la "incertidumbre" que existe en las plantas españolas.

El sindicato urge a la dirección de la empresa a "no dilatar más" este proceso de negociación de este convenio colectivo que ya se alarga más de diez meses.