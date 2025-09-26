La primera fábrica de amoniaco verde de España abre en Burgos: "Proponemos una forma diferente de hacer minería"

Páramo de Masa, en la provincia de Burgos, se convierte en lugar de referencia internacional a la hora de conseguir una materia prima básica para la minería y la construcción de grandes infraestructuras: el amoniaco.

Ya está en marcha la primera fábrica en España y la segunda en Europa capaz de generar este producto de forma sostenible, que además permite el autoabastecimiento. "Proponemos una forma diferente de hacer minería", afirma con rotundidad Fernando Beitia, Technical Senior Advisor de Maxam, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias CyL.

Esta empresa dedicada a la fabricación de explosivos civiles revoluciona esta industria después de una investigación pionera que logra obtener amoniaco sin producir CO 2 . La forma convencional de producir amoniaco parte del gas metano, lo que supone una importante huella de carbono. "Más o menos, por cada tonelada de amoníaco producido por el proceso estándar, se producen dos toneladas de CO 2 ", explica Beitia.

"Lo que ahora nosotros vamos a hacer es fabricar amoníaco 100% a partir de agua y energía renovable". Este amoniaco verde reduce un 95% la huella de carbono.

Reduce la huella de carbono

El amoniaco es esencial en la fabricación de los explosivos civiles. También se utiliza para fertilizantes. Y es imprescindible para los explosivos de minería moderna. Sin embargo, genera mucha contaminación por CO 2 .

En el caso de las minas, la mayor parte de la huella de carbono que generan al usar explosivos creados con amoniaco se produce durante la fabricación y no como efecto de las voladuras.

El director técnico de Maxam aclara que "el factor que más contribuye a la generación de CO 2 es la fabricación, 10 veces más" que en la voladura. Con este nuevo amoniaco verde la huella de carbono se minimiza.

Además, esta nueva tecnología pionera a nivel mundial hace posible el autoabastecimiento de cada mina. Un avance muy relevante dado que en ocasiones es complicado obtener el amoniaco que suele producirse en lugares muy lejanos a las explotaciones. Por ejemplo, las grandes minas de Chile o Australia están al otro lado del mundo de los principales productores.

"Las fuentes de nitrato amónico normalmente se producen en aquellos sitios donde hay gas a precio barato. De hecho, por ejemplo, con la crisis de Rusia, Ucrania, pues subió muchísimo el precio del gas y no hubo gas en el mercado, con lo cual la oferta de nitrato amónico fue muy baja", explica Fernando Beitia.

El nuevo amoniaco verde permite ser generado "en pequeñas plantas ubicadas en la propia mina o muy cerca de la mina, utilizando agua, aire y energía renovable".

Planta de amoniaco verde de Maxam en Burgos. Maxam

Objetivos de crecimiento

Maxam comenzará a producir el amoniaco verde en su planta de Páramo de Masa para autoconsumo. "La idea es que esta planta sea para consumo interno, para esta propia fábrica. Y además que sea el lugar donde puedan venir clientes a ver esta otra forma de hacer minería".

Pero una vez que vayan dando a conocer el amoniaco verde, su objetivo está en poder abrir otras plantas cerca de minas por todo el mundo. "Luego esperamos que se puedan crear fábricas de este tipo en diferentes clientes. Garantizar el suministro y que haya materia prima siempre en su mina, sin depender de los temas logísticos ni problemas de fluctuaciones de costes", plantea el directivo.

Actualmente en Maxam Burgos trabajan 200 empleados. Allí tienen su fábrica y su centro de investigación. Esperan que la apuesta por esta nueva tecnología también pueda suponer creación de empleo.

Calculan que podría darse un incremento de un 10% en la plantilla. "Tendremos mayor actividad, contrataremos a algún otro investigador y, seguramente según vayamos aumentando capacidad, tendremos que ir contratando gente".