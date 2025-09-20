Castilla y León perdería 87 millones de euros en exportaciones si suspendiera el comercio con Israel

Israel es uno de los grandes socios comerciales de Castilla y León en Oriente Medio. En 2024 registró una balanza comercial positiva de más de 67 millones de euros según datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Una relación que podría estar en peligro por el recrudecimiento de la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. Después de más de dos años de conflicto armado, la Unión Europea se plantea por primera vez suspender las preferencias comerciales con el Estado que preside Benjamin Netanyahu.

Esto no obligaría a romper relaciones económicas pero sí cambiaría las reglas del juego.

Israel perdería los beneficios arancelarios pactados con la UE y que dan cobertura al 37% del comercio que se mantiene con Europa. Pasaría a tener los mismos aranceles que cualquier tercer país sin acuerdo. Según los cálculos de la UE su valor ascendería a los 230 millones de euros.

Una propuesta que ha sido apoyada por la Junta de Castilla y León y que, de llevarse a cabo, podría dañar el intercambio comercial que se produce entre empresas de la comunidad y la economía israelí.

Durante 2024 se registraron exportaciones a Israel por un valor de 85,7 millones euros. Las importaciones ascendieron a los 18,2 millones, dejando una balanza comercial positiva de 67 millones de euros.

Las exportaciones de productos de la comunidad autónoma a este país llevan años aumentando. Un 42% entre 2020 y 2024. Aunque se notan los efectos de la guerra. En el último año, entre junio de 2024 y junio de 2025, las exportaciones se redujeron un 21%. El primer semestre del año se han facturado 25 millones de euros frente a los 33 del mismo periodo del año anterior.

Las importaciones, sin embargo, se han disparado en los últimos meses. Entre enero y junio de 2025 han crecido un 36% y ascienden a los 19,6 millones de euros. En los cuatro años anteriores subieron un 21%.

Exportamos automoción y alimentos

Los sectores de la economía de Castilla y León que más exportan a Israel son el de la automoción y la alimentación. Le sigue la industria química, farmacéutica y de cosmética. La automoción vendió a este país productos por valor de 29 millones de euros durante 2024.

En el último año, entre junio de 2024 y junio de 2025, las exportaciones de estos tres sectores están cayendo. Destaca la caída de la venta de productos de la industria química, farmacéutica y cosmética. Más de un 37%. El descenso para la alimentación es del 24% y para la automoción de un 3%.

Sin embargo, otros sectores se disparan en sus exportaciones israelíes. Las ventas de productos de la industria del metal subieron un 511%. En el primer semestre de este año han facturado más de medio millón de euros. También ha crecido un 100% la exportación de papel y artes gráficas.

En cuanto a productos concretos, lo más demandado de Israel son los automóviles, la carne ovina y los medicamentos.

Resulta muy llamativo el crecimiento exponencial de algunos productos en los últimos años. De 2020 a 2024 la venta de neumáticos de caucho ascendió un espectacular 14.000%. Los tableros de partículas más de un 500%, muy similar al crecimiento de ventas de envases de plástico. Alimentos como las patatas fritas aumentaron su demanda israelí en un 200% en cuatro años.

En el último año, en pleno conflicto bélico, se están multiplicando los pedidos de placas y láminas de plástico, suben un 751% y de bebidas no alcohólicas, ascienden un 110%.

Reparto por provincias

Valladolid es la provincia con mayor relación comercial exportadora con Israel. En 2024 realizó operaciones por un importe de casi 36 millones de euros. Además, en el último año ha aumentado sus ventas al país en conflicto un 17%.

Le sigue la provincia de Burgos con un total de 24 millones de euros en exportaciones. Con una tendencia a la baja en los últimos 12 meses del 26%. Y Zamora con un total de 12 millones de euros pero que registra una de las caídas más pronunciada en un año con una bajada del 62% de los pedidos israelíes.

Las provincias con menos relación comercial con Israel son Soria y Ávila. En Soria solo se producen exportaciones por 288.000 euros y en Ávila 276.000. Estas dos provincias han perdido en torno al 90% de sus ventas a este país en un año.