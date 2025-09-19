La ajustada victoria por tres votos de Ignacio San Millán, nuevo presidente de la patronal burgalesa

Ignacio San Millán es desde este viernes el nuevo presidente la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Ha sido elegido en una votación muy ajustada que ha ganado por tan solo tres votos de diferencia.

La candidatura de San Millán obtuvo 52 de 103 votos emitidos. Su principal rival, el CEO de Hiperbáric Andrés Hernando, fue respaldado por 49 papeletas. Para evitar cualquier fractura interna que pueda dejar dividida la organización, el nuevo líder empresarial ha anunciado que propondrá a su rival en este proceso electoral que sea vicepresidente. "El lunes lo llamaré".

El presidente de FAE para los próximos cuatro años ha reconocido encontrarse "muy sorprendido" por la victoria. Se compromete a abrir una nueva etapa en la que habrá muchos cambios porque considera que "tenemos que reconducir la situación de FAE".

Sus primeras decisiones en el cargo serán llamar a los sindicatos para afrontar junto a ellos el problema de la escasez de mano de obra. El objetivo de su mandato será que FAE "refuerce su papel" como organización que representa a todo el empresariado de Burgos.

Un proceso electoral tenso

El empresario Ignacio San Millán Valdivieso es CEO de Asercomex Logistic. Además preside la Asociación para el Desarrollo Logístico de Burgos. Además de CEO de Asercomex Logistics. Hasta ahora ejercía como tesorero en la anterior directiva de FAE. Toma el relevo en la presidencia de Miguel Ángel Benavente.

Benavente ejerció como presidente de la patronal burgalesa durante 14 años. Hace diez días anunció que se retiraba de la pugna por un cuarto mandato "por el bien de la patronal y el empresariado burgalés".

Se apartó pocos días después de que se viviera un episodio de tensión en la organización cuando el candidato Andrés Hernando denunció que la secretaria general Emiliana Molero había falseado el censo electoral.

Unas acusaciones que el comité ejecutivo de FAE rechazó a través de un comunicado en el que alegaba que todas las decisiones y nombramientos se habían tomado cumpliendo los estatutos.