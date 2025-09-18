Una delegación de Corea del Sur visita Iberaval como "ejemplo de buenas prácticas" en Europa

Una delegación de la Federación Coreana de Fundación de Garantías de Crédito (KOREG) ha visitado este jueves Iberaval para conocer su forma de trabajo y su estrategia de crecimiento. Este encuentro forma parte de una serie de viajes por todo el mundo que está realizando esta entidad para comparar sistemas de garantías que consideran "instrumentos decisivos" para el tejido económico de cada país.

El presidente y director de KOREG se han mostrado especialmente interesados en cómo Iberaval ha crecido en la última década como alternativa a la financiación de empresas a través de la banca tradicional. Han seleccionado Iberaval por ser un referente nacional en el desarrollo de pymes posibilitando su acceso al crédito.

El presidente y director de la federación coreana han conocido las instalaciones de Iberaval en Valladolid donde fueron recibidos por su presidente Pedro Pisonero, que subrayó cómo la visita "permite compartir estrategias" para mejorar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Allí mantuvieron un encuentro de trabajo con todo el equipo directivo de esta entidad.

Weon Young-Hun, presidente de KOREG, destacó Iberaval como "ejemplo de buenas prácticas en el ámbito europeo". Se mostró especialmente interesado por la "cercanía con las empresas" que mantiene la entidad castellano y leonesa.

Este viaje de las autoridades de KOREG a España se está prolongando durante cinco días y permitirá mejorar las relaciones entre nuestro país y Corea del Sur. También tienen programados encuentros con la Compañía Española de Reafianzamiento CERSA. Está previsto que suscriban un Memorando de Entendimiento.

KOREG cumple este año 25 años de funcionamiento en el país asiático. En este tiempo ha respaldado operaciones por un valor de 14.500 millones de euros. Su función de reafianzamiento cubre entre el 30% y el 80% que asuman las entidades de garantía regionales.