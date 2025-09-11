Camisetas verdes y donaciones a proyectos sociales: así vive Cajaviva el Día Solidario

Los trabajadores de Cajaviva se han enfundado un año más la camiseta verde para vivir uno de sus días más especiales. Esta imagen de esperanza es la que se han encontrado todos los clientes que hayan visitado este jueves 11 de septiembre cualquiera de sus oficinas.

La entidad comparte con el resto del Grupo Caja Rural y el equipo ciclista Caja Rural - Seguros RGA el Día Solidario. Una fecha marcada en el calendario para reforzar su compromiso social convertida en toda una tradición que este 2025 alcanza su duodécima edición.

Desde 2014 han logrado recaudar 850.000 euros para multitud de iniciativas, muchas de ellas centradas en ayudar a que todas las personas puedan disponer de servicios básicos como la vivienda o la alimentación.

Durante la jornada el 20% del valor de las pólizas de seguros que se formalicen será destinado a proyectos que mejoren la vida de las personas vulnerables. Esta aportación se realiza a distintas asociaciones y organizaciones locales de todo el país con las que colabora el Grupo Caja Rural. De esta forma buscan garantizar que la ayuda llegue directamente a las personas que más lo necesiten.

El dinero recaudado será entregado en esta ocasión a ONG de toda España como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos.

Además de la colaboración solidaria de los trabajadores luciendo las camisetas verdes, el equipo ciclista Caja Rural - Seguros RGA ayuda a difundir la iniciativa durante su participación en la etapa de la Vuelta a España que este 11 de septiembre está recorriendo las calles de Valladolid.

Cajaviva cuenta con 300 empleados y presencia en las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia, Cantabria y Lleida. Con su participación en esta día solidario remarcan su respaldo al Grupo Caja Rural que suma 9.700 trabajadores.