El fin del verano destruye 650 empleos en Castilla y León pero el paro disminuye casi un 5% en el último año

El fin del verano ha destruido un total de 657 empleos en Castilla y León pero el paro ha disminuido casi un 5% en el último año. El número de desempleados ha aumentado en agosto en 657 personas, lo que ha supuesto un aumento del 0,67% sobre el mes de julio, frente al descenso del 0,91 por ciento registrado a nivel nacional.

El número de desempleados en la Comunidad se ha situado así en 98.179 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, agosto ha cerrado con 199.300 afiliados menos que julio en la que ha sido la mayor caída del empleo en esta época del año desde 2019. En Castilla y León, en cambio, la situación ha sido diferente y es que no solo no ha sido el peor agosto de los últimos años sino que el desempleo ha tenido un incremento más moderado de lo habitual.

Por el contrario, en términos interanuales el desempleo ha registrado una caída en la Comunidad del 4,83%, dado que en los últimos 12 meses un total de 4.987 castellanos y leoneses han abandonado las listas del paro. A nivel nacional y respecto a agosto de 2024, el paro ha caído en 145.610 personas, lo que supone un 5,66% menos de desempleo.

Por comunidades, el paro registrado en agosto ha bajado en cinco comunidades autónomas. Las mayores caídas en términos absolutos se han producido en Castilla-La Mancha (-1.047 personas), Canarias (-873 personas) y Comunidad Foral de Navarra (-150 personas).

Las comunidades de Cataluña (7.942 personas), Comunidad de Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) han encabezado las subidas en el número de personas desempleadas.

El secretario de empleo de CCOO CyL, Javier Moreno, valora positivamente la tendencia del mercado de trabajo en la que en el último año se ha generado empleo de manera considerable porque hay 4.987 desempleados menos que en septiembre de 2024, a pesar de que ha subido tímidamente en el último mes un 0,67%. También considera un buen dato el aumento del número de cotizantes a la seguridad social en el último año que ha superado el millón.

Una política industrial "seria"

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León ha hecho hincapié en que hay casi 5.000 personas menos en paro que en septiembre de 2024 y ha asegurado que "esta tendencia positiva obliga a la Junta a desarrollar una política industrial y de desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad".

Además, le ha instado a que cubra las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Medio Ambiente. El sindicato ha instado a la Junta a "que aproveche la estela de los buenos datos económicos para llevar a cabo una política industrial seria y desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad".

Para el secretario de Empleo de CCOOCyL, Javier Moreno, estos datos son la "consecuencia de las sucesivas reformas legislativas". "Si en nuestra comunidad autónoma se hacen bien los deberes nos permitiría seguir acercándonos al objetivo del pleno empleo", ha añadido.

El sindicato ha exigido a la Junta que cubra todas las plazas de RPT de la Consejería de Medio ambiente y ha señalado que tiene que asumir también "el papel de empresa" generando "empleo estable y de calidad en las zonas rurales".

"Son numerosos los pequeños municipios que deben recuperar la actividad de trabajos forestales durante todo el año. Hay que avanzar en mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una completa transformación del modelo económico", ha añadido CCOO.

La organización sindical ha recordado que si se cubrieran estas plazas "se conseguirían dos objetivos, el primero asentar población en las zonas rurales, al tratarse de empleo fijo, y, en segundo lugar, contribuir a cambiar la política de prevención y extinción de incendios de la Junta, porque tendríamos a estas personas haciendo labores de prevención los doce meses del año".