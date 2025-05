El transporte de viajeros en CyL, del borde del abismo a la salvación con el bus gratuito: "Es un antes y un después"

Escasez de horarios, rutas inexistentes y un goteo incesante de cierres de paradas de autobús. En todo ello se ven sumidos decenas de pueblos de Castilla y León que, desde hace años, ven cómo cada vez les resulta más difícil vivir su día a día utilizando el transporte público.

Sin ir más lejos, en 2022, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunciaba un nuevo mapa de rutas de autobús interautonómico, que dejaba sin parada de autobús a 346 pueblos de Castilla y León. Una medida que afectó especialmente a las provincias de León, Ávila y Burgos.

En octubre de 2024, 24 pueblos de la provincia de Valladolid se vieron también afectados por el nuevo mapa concesional del transporte por carretera. Por ello, 33.000 personas vieron cómo su día a día se veía alterado por la supresión de paradas de autobús planteado por el Gobierno central.

Una situación que, lejos de cambiar, ha empeorado con los años e incluso ha provocado que trabajadores del sector del transporte de autobús, con el respaldo de sindicatos, hayan convocado manifestaciones para exigir que escuchen más las necesidades de los ciudadanos de los pueblos y así poder mejorar sus condiciones laborales.

Si hubiera más autobuses, habría más flujo de viajeros, y por lo tanto se evitarían situaciones como los Expedientes de Regulación de Empleo, que se han producido para trabajadores del sector.

Ante esto, la Junta de Castilla y León, ha propuesto una pedida pionera que podría cambiar el panorama del transporte en la Comunidad:la nueva tarjeta única de transporte de Castilla y León, Buscyl, con la que los empadronados podrán viajar gratis en el transporte metropolitano e interurbano de la Comunidad.

Una medida con la que prevén hasta 15 millones de desplazamientos gratuitos en Castilla y León y con la que el flujo de viajeros podría aumentar. Algo que desde el sector lo ven como un avance "muy positivo".

Será a partir del mes de octubre cuando entre en vigor en su totalidad, aunque desde la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fescylbus), tienen clara su opinión: "Todo lo que sea fomentar el uso del transporte público es una buena decisión".

Y así de claro lo asegura su presidente, Fernando García, durante una entrevista con El Español - Noticias de Castilla y León, tras ser preguntado por el reciente anuncio y opiniones del sector. "Creemos que va a ser un antes y un después, que no se notará de un día para otro, pero que lo será sin lugar a dudas", sentencia.

"Todo lo que sea por fomentar la movilidad en el ámbito de competencia, que son las áreas metropolitanas e interurbanas, son cambios favorables", señala.

Un autocar de Linecar en la estación de autobuses de Valladolid Eduardo Margareto ICAL

Sobre el posible impacto económico, García señala que como es la Junta de Castilla y León quien les subvenciona y no el propio usuario de autobús, no habrá ningún tipo de cambio ni de pérdida. "Recibimos el importe de la Junta, no de los usuarios".

En ese sentido, recuerda que otro beneficio económico también vendrá de los no empadronados, que deberán pagar la totalidad del billete, ya que se trata de una medida que solamente puede ser utilizada por los que sí cuentan con padrón dentro de la Comunidad.

Respecto a los posibles cambios que se podrían producir como aumento poblacional en zonas rurales, una de las principales preocupaciones en Castilla y León, García señala que no se puede aventurar, ya que hay muchos factores a tener en cuenta.

"No sé si va a vivir más gente en los pueblos ya que tiene que unirse tanto el tema económico, como la frecuencia de los autobuses... y otros factores", señala.

Sobre el objetivo con el que cree que se ha puesto en marcha esta medida, que entrará en vigor definitivamente en octubre, es para que el transporte público por carretera sea uno de los pilares básicos.

Proceso de adaptación

Sobre cómo y cuándo se pondrá en marcha esta medida de manera oficial, García indica que, como siempre que se anuncia algo, hay unos plazos para trabajar sobre ellos y poder llevar a cabo las propuestas.

Mañueco confirmaba durante la mañana de este lunes que será a finales del mes de octubre cuando todas las personas empadronadas en Castilla y León podrán viajar de forma gratuita e ilimitada en las 2.629 rutas y 243 concesiones gestionadas por 111 empresas en la Comunidad.

Para ello, tal y como señala García, se esperan una serie de cambios, sobre todo para ver cómo pagar en los autobuses, ya que se utilizará un mismo lector para los empadronados (que posean la tarjeta gratuita), como para los que no lo están y deban abonar el ticket.

Viajeros en autobús

Por ello, ha señalado que se espera que a final de año estén instaladas en toda la flota de autobuses de la Comunidad, y que desde ahí se pueda gestionar con León, donde se encuentra el Centro de Control del Transporte de Castilla y León desde donde observan el autobús en tiempo real.

Asimismo indica que se pondrán en marcha medidas como marquesinas inteligentes y un control de pantallas que permita gestionar el flujo de transporte. "Es un reto importante y agradecemos el esfuerzo de la Junta", indica.

Sobre otras posibles medidas que desde el sector pueda reivindicar, García asegura que ya bastante tienen con afrontar todo lo que viene: "No pedimos nada, que se implante solamente". Además, tal y como señala, "todo lo nuevo asusta, pero no nos asustan los retos": "Vamos a trabajar de otra manera".