El clúster de la automoción de CyL pide "tranquilidad" frente a los aranceles de Trump: "No hay un impacto directo"

El sector de la automoción colabora, en positivo, y de qué manera, con la economía de Castilla y León. Sin ir más lejos, en 2024 fue uno de los principales impulsores del dinamismo exportador de la Comunidad.

Un dato que demuestra cómo el sector de la automoción sigue siendo clave para la economía de la Comunidad. Pero también lo es para España y Europa, que miran con recelo a EEUU tras el anuncio de la subida de aranceles. Pero a la pregunta de si esa subida podría afectar al mercado de Castilla y León, la respuesta es clara: "No hay un impacto directo que se pueda cuantificar como algo que sea muy relevante".

Y así lo señala la directora del Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL), Ana Núñez Nava, durante una entrevista con El Español - Noticias de Castilla y León, donde ha dejado claro que el mensaje que busca transmitir a todas las empresas del sector es de "tranquilidad y prudencia".

"Tenemos un sector fuertemente globalizado pero su destino fundamental es Europa. Es decir, EEUU no tiene directamente una cuota de mercado muy significativa y por lo tanto no hay un impacto directo que se pueda cuantificar como algo que sea muy relevante", ha señalado.

Al mismo tiempo que pide "calma", ha recalcado que sí es importante recordar que, cuando se establecen barreras al comercio y los aranceles, al final existe un riesgo elevado de una contracción de la economía. "Cuando la economía se contrae el efecto indirecto lo podría sufrir el sector de automoción y todos los demás sectores pero eso es muy difícil de cuantificar", indica.

La directora de FaCyL, Ana Núñez, durante una entrevista a El Español de Castilla y León

A pesar de que los automóviles ya cuentan con tarifas del 25% desde el 3 de abril, Núñez indica que no quieren pronunciarse sobre los datos que no conocen. "Teniendo en cuenta que estamos en un stand-by de 90 días, no sabemos qué va a pasar", indica. Al mismo tiempo recuerda que Europa anunció contramedidas y es "prematuro" hacer una cuantificación.

Impedimentos para el sector

Respecto a los impedimentos con los que cuenta el sector, la directora indica que la "competitividad" es uno de ellos. Y para combatirla, o paliar los posibles daños que genera, lo tiene claro: “Necesitamos combatir la competitividad y para ello solicitamos una colaboración público-privada”.

Núñez asegura, que desde la publicación del informe Draghi a finales de 2024, que alertaba a Europa de la pérdida de “competitividad” y la necesidad de tomar medidas para el sector de la automoción, Castilla y León también debía ponerse en marcha ya que “no es ajeno” a esta situación.

“Nos encontramos en un momento de inflexión en el que el sector nunca se había tenido que enfrentar a tantos cambios al mismo tiempo y, en ese sentido, estamos trabajando para no perder competitividad”, señala. Al mismo tiempo, indica que para poder hacer frente a todos los cambios que se están produciendo, es necesario contar con una colaboración público-privada.

“Tenemos las herramientas para poder no solamente responder al reto, sino consolidar y fortalecer esa competitividad del ecosistema de automoción de Castilla y León, pero no podemos hacerlo solos”, indica. Señala que la verdadera medida que podrían utilizar es “más que nunca” contar con un acompañamiento por parte de las administraciones: “Las administraciones a todos los niveles, es decir, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal y a nivel europeo”.

Preocupaciones del clúster

Núñez, que se muestra "tranquila", señala que lo que más preocupa en estos momentos es la "incertidumbre" que viene alimentada en un contexto de inestabilidad geopolítica, económica y legislativa regulatoria.

"El sector de automoción siempre se ha movido en un contexto de incertidumbre porque está globalizado y, por lo tanto, las cosas no están siempre tan lineales. Pero sí que es verdad que en estos momentos se han concentrado en el tiempo muchísimas incertidumbres y eso a las empresas les plantea un problema de previsibilidad", señala.

Como el sector de automoción trabaja con plazos muy largos y tiene que contar con "mucha" anticipación para poner en marcha un proyecto, es importante contar con un horizonte previsible que le permita cuantificar qué va a necesitar para poner en marcha ese proyecto y qué inversiones va a tener que comprometer. "Entonces, en un entorno de incertidumbre eso resulta muy complicado", sentencia.

A pesar de la "complicada" situación que está viviendo el sector, Núñez indica que todas las preocupaciones con las que cuentan las distintas empresas que forman el clúster son trasladadas a las instituciones.

"Tenemos una relación constante, nosotros trasladamos las necesidades que tienen los socios a la Administración regional, los trasladamos a la Administración nacional y los trasladamos también a las instituciones europeas", señala.

Colaboraciones nacionales e internacionales

Sobre el trabajo realizado por el clúster, Núñez indica que están trabajando en todos los ámbitos. A nivel local colaboran en la mesa de automoción del Ayuntamiento de Valladolid, a nivel regional mantienen una relación "extraordinariamente fluida" con la Junta de Castilla y León y con la Consejería de Economía y Hacienda.

Destaca que, a nivel estatal, cuentan con una "muy buena relación" con el Ministerio de Industria y Turismo, el MINTUR, que es quien tiene también las competencias delegadas en materia de clúster.

Sobre el trabajo realizado a nivel europeo, destaca que han abierto una vía de comunicación muy importante y de contacto con eurodiputados que están en el Parlamento Europeo y que tienen una vinculación "fuerte" con Castilla y León.

Objetivos

El clúster, formado por 97 socios en la actualidad, tiene como objetivo "consolidar y fortalecer" la competitividad del ecosistema de automoción de Castilla y León en un momento en el que la tecnología juega un papel "clave" y en el que se abre un "abanico de oportunidades".

En un margen más amplio, destaca que el objetivo para los próximos años es potenciar la "visibilidad" del ecosistema de automoción de Castilla y León y de las empresas y compañías que forman parte de él.

Todo con el objetivo de demostrar que el sector de automoción y movilidad de Castilla y León es un sector líder y que la Comunidad es una región líder en automoción y movilidad.

Búsqueda de talentos

Uno de los problemas con los que cuenta Castilla y León es el relacionado con el talento. Una preocupación con la que viven numerosos sectores y para la que plantean distintas medidas y proyectos para que los jóvenes y trabajadores cualificados escojan alguna provincia de la Comunidad en la que desarrollar su carrera.

"Para poder seguir siendo competitivo sobre todo en un escenario en el que la tecnología cobra un papel más protagonista que nunca, hace falta personas, hace falta equipo y hace falta talento", señala.

Por ello, están trabajando en varias acciones muy concretas. Una de ellas es el proyecto Talent Toolkit, en el que tratan la atracción y retención de talento desde varios ámbitos, uno de ellos el universitario.

Trabajo de Facyl

Facyl representa a toda la cadena de valor del Sector de Automoción de Castilla y León. Entre los socios se encuentran fabricantes de vehículos, fabricantes de componentes y sistemas de automoción, empresas de servicios industriales integrales de producción, proveedores de servicios auxiliares, ingenierías, así como universidades y centros tecnológicos especializados en el sector.

De esta manera, agrupan a la práctica totalidad de la facturación de la industria de automoción de Castilla y León.

El objetivo principal es buscar soluciones innovadoras y promover iniciativas en cooperación para aumentar la competitividad de los socios así como contribuir al fortalecimiento del sector.