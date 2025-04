El papel crucial de Castilla y León para lograr la descarbonización y la autosuficiencia de España

Castilla y León cuenta con una oportunidad única para convertirse en referente de la descarbonización energética en España y alberga una gran variedad de proyectos en este sentido, impulsados por grandes empresas y apoyados por una industria y una administración comprometidas con la transición verde.

Estas son algunas de las claves deslizadas en la mesa redonda 'Oportunidades de la descarbonización para las empresas' en el III Foro de Energía: 'La energía limpia en Castilla y León: un modelo de éxito y sostenibilidad', organizado este jueves por EL ESPAÑOL de Castilla y León en la Cámara de Comercio de Valladolid.

Una mesa moderada por el periodista de EL ESPAÑOL de Castilla y León Alvar Salvador y en la que han participado Miguel Calvo, delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Patricia Castellote, responsable de Energía de Alcampo, Pablo Méndez, director de Compras de Renault Group España y Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid.

Una oportunidad "espectacular"

El delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha hecho hincapié en que Castilla y León tiene una oportunidad "espectacular" para convertirse en referente en la descarbonización.

"Cualquier empresa consumidora puede pegarse a la generación para que al lado de esa generación la pueda consumir con el impacto que eso tiene para la propia economía local. Podemos cambiar ese problema de dependencia energética, dejar de usar un recurso que no tenemos y usar uno que tenemos", ha señalado.

Además, ha incidido en que sus clientes "ganan una posición competitiva al cambiar un recurso con un precio variable" y en que para Castilla y León "es una gran oportunidad".

"Tenemos una administración comprometida con esa transición energética, estamos en una muy buena región donde este discurso es muy comprendido por la industria y por la administración", ha resaltado.

Calvo ha destacado la necesidad de contar con "esa capacidad de ser autónomo como país para garantizarte que puedes ser una empresa que trabaja sin imprevistos y que eso no llegue a situación de riesgo empresarial", apuntando que Iberdrola está poniendo en marcha proyectos piloto para transporte pesado.

"Hay posibilidades fuera del gas para conseguir el calor hasta 400 grados y hay que ayudar a las empresas a conseguir las tecnologías. Las administraciones tienen que ayudar más aunque los Certificados de Ahorro Energético (CAE) son una muy buena fuente de financiación para conseguir las inversiones", ha afirmado.

A juicio del delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, la Comunidad "tiene una oportunidad espectacular" aunque ha pedido al Gobierno de España que "haga lo que tiene que hacer en materia de distribución".

"Oportunidad toda y lo que hace falta es un cambio en el modelo de inversión de transporte y distribución de redes", ha zanjado.

Proyectos de energía limpia

Patricia Castellote, responsable de Energía de Alcampo, ha destacado que la descarbonización "es la mayor y principal oportunidad por la oportunidad que representa para el propio planeta".

"Crea empleo y riqueza en distintos sectores clave como la eficiencia energética, el desarrollo de las energías renovables y prevé un gasto futuro derivado del calentamiento global", ha afirmado.

Castellote ha asegurado que este impacto "no es solo ambiental sino también económico porque el cambio climático afecta a la producción de alimentos y no nos podemos permitir no actuar sobre este riesgo".

"En 2013 implantamos un Plan Estratégico de Energía para asegurar un consumo eficiente en nuestras tierras y a día de hoy llevamos ahorrado más de un 20%. Tenemos amortizadas inversiones de 19 millones de euros en estos momentos", ha destacado.

La responsable de Energía de Alcampo ha subrayado que "todo esto ha sido gestionado por un departamento exclusivo que ha llevado a cabo un seguimiento del comportamiento energético de nuestras tiendas para actuar rápidamente al encontrar las desviaciones".

"Tenemos unos resultados bastante importantes y en este departamento se analizan nuevas tecnologías, avances del mercado y otras mejoras que testeamos", ha añadido.

Además, ha asegurado que cuentan con unos objetivos de descarbonización que consisten en reducir el 25% las emisiones en alcance 3 y el 46% en las emisiones en alcance 1 y 2. "En alcance 2 somos cero emisiones desde 2018 porque toda la energía que consumimos es con certificado de energía renovable", ha apuntado.

Por otro lado, ha querido destacar que Alcampo apostó hace tres años por la generación de energía y el autoconsumo. "El primer proyecto fue en nuestro hipermercado de Aranda que nos da entre 350-400 megavatios hora al año, el 20% del consumo que tenemos en el propio centro", ha presumido.

Y ha sacado pecho de un ambicioso proyecto conjunto con Iberdrola. "Tenemos un proyecto importante a largo plazo firmado y este año el 90% de la energía que consumimos esta enmarcado en este proyecto y viene de unos parques fotovoltaicos a raíz de este acuerdo, uno de ellos muy importante en Velilla", ha señalado.

Castellote ha zanjado su intervención en la mesa redonda destacando que su principal reto a medio plazo es que la energía utilizada en Alcampo "sea generada en parques fotovoltaicos" o en sus "propias instalaciones".

Una descarbonización "competitiva"

Pablo Méndez, director de Compras de Renault Group España, ha pedido una regulación "más flexible" a la Unión Europa que dote a las empresas de las herramientas necesarias para no "quedarse atrás" en la carrera con China y Estados Unidos. "Europa se ha dedicado a regular y regular", ha lamentado.

A juicio de Méndez, eso implica que las empresas europeas dediquen "más recursos" mientras los demás "llevan la delantera".

"A nivel de proveedores tenemos colaboradores como Iberdrola con un acuerdo desde 2021 que nos proporciona energía verde a todas nuestras plantas, estamos trabajando en proyectos de sostenibilidad y movilidad que poco a poco iremos anunciando", ha añadido.

Méndez ha destacado que Renault Group ha reducido un 32% la huella de carbono desde 2010. "Tenemos 2030 tenemos que llegar a neutralidad cero en España, 2040 en Europa y 2025 a nivel mundial", ha señalado.

El director de Compras de Renault Group España ha asegurado que, para llegar a ese objetivo, abordan "toda la cadena de valor".

"Trabajamos en descarbonización de nuestros proveedores, estamos abordando la descarbonización térmica y el 90% de todas las emisiones provienen del tubo de escape y para afrontar eso lanzamos nuestra gama eléctrica", ha añadido.

Méndez ha destacado que Renault es "el primer fabricante de automóviles en España que desde febrero ha puesto en marcha en colaboración con Iberdrola los CAE para el vehículo eléctrico con una bonificación de 800 euros, con el objetivo de seguir facilitando el acceso al vehículo eléctrico y la descarbonización"

"Estamos compitiendo con regiones en el mundo que tienen regulaciones más laxas y necesitamos ir un paso más allá. Nuestro reto es proporcionar movilidad sostenible y accesible y hacer la descarbonización de forma competitiva", ha zanjado.

Pymes y micropymes

Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, ha destacado que la descarbonización "conlleva frenar el cambio climático y también inversión" y ha querido resaltar las dificultades de las pymes y las micropymes a la hora de cumplir la normativa.

"España es una nación de pymes y micropymes y nos preocupa cumplir la normativa a nivel europeo, nacional y de Comunidad que es muy densa y las pymes y micropymes no son capaces de llegar a ello", ha señalado.

Caramanzana ha asegurado que intentan ayudar a las empresas a que se puedan adaptar a la normativa y a la burocracia y que ven que las grandes empresas "pueden llegar a subvenciones" pero que "esto no pasa con las pymes y las micropymes".

"No tienen conocimiento y recursos para pedir ese tipo de ayudas y es importante que la sociedad sea consciente de este problema. También tienen que ser sostenibles las empresas", ha señalado.

El presidente de la Cámara de Comercio ha hecho hincapié en que Castilla y León "tiene una posibilidad muy importante para ser un hub tecnológico en industria verde pero también en tecnología".

"La Junta está invirtiendo y ayudando a las empresas pero creo que hay excesiva burocracia y para las pymes y micropymes es complicado llegar a las ayudas y nos preocupa que se pierda esa competitividad que viene por la sostenibilidad. Castilla y León lo tiene todo para ser líder en descarbonización", ha zanjado.