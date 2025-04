Luis Palacios (CEO de Dos Grados Capital): "Castilla y León es líder en energía eólica con una tecnología punta"

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León celebra este jueves la tercera edición del Foro de Energía, centrado este año en la energía limpia en Castilla y León como modelo de éxito y sostenibilidad.

El CEO de Dos Grados Capital, Luis Palacios, habló, en una charla con la periodista Olaia Santisteban, de Castilla y León como motor de innovación en energía eólica, de la que destacó que esta es una "Comunidad líder con una tecnología punta a nivel internacional".

Dos Grados es una empresa que "nace de unos emprendedores que llevamos en el sector muchos años. Y en el año 2012 se produce esa moratoria que de alguna manera empieza ya a anticipar lo que va a pasar. Y es que las renovables se convierten en tecnologías totalmente competitivas. Tenemos un recurso eólico y solar muy importante en la península".

Desde esa perspectiva, explica Palacios, "de actividad de inversión, que es a la que nos dedicamos, era absolutamente fundamental dar un servicio profesional. Nosotros invertimos, pero gestionamos. Y la gestión tiene que ver también con la parte de mercados. Al final todos estos activos venden a mercado con o sin coberturas".

Comenta que luego "el mercado tiene una consecuencia y es que la operación física de ese activo es muy intensiva. Y por lo tanto, si bien es cierto que hace años las fotovoltaicas podían ser instalaciones que estaban un poco vacías, lo que vamos a ir viendo poco a poco, es a más gente, a más operarios, en torno a la gestión de este tipo de instalaciones".

Dos Grados, en palabras de su CEO, siempre ha visto a Castilla y León "como una comunidad líder desde hace muchos años. Empezó con una tecnología que es la eólica, en la que España es la quinta potencia mundial, que se dice pronto. Tenemos muchísimo recurso eólico.

Y luego, explica, "ha venido además de forma muy certera dando entrada a otras tecnologías. Siempre apostamos un poco por la multitecnología. SPEAKER_01: Los números están claros. Yo creo que en términos de potencia instalada del año pasado, la mitad se ha construido en Castilla y León

En cifras, según Palacios, "de cada 100 megavatios eólicos vienen de Castilla y León, y 18 de cada 100 son renovables, también vienen de Castilla y León. Es el fruto, evidentemente, de tecnologías acertadas, que de alguna manera facilitan el desarrollo y que este tipo de proyectos salgan adelante".

Importante proyecto en Castilla y León

Dos Grados ha tenido una reciente apuesta por Castilla y León que es líder en energía eólica. Se han instalado con dos parques solares fotovoltaicos, que van a estar en Villalar de los Comuneros, que han supuesto una inversión de 80 millones de euros.

La importancia que tiene Castilla y León en el sector, porque es la primera vez que hace un proyecto en España. Explica Palacios que "llevamos desde el año 2019 en esta Comunidad, es decir, cuando se constituye la empresa, que es Dos Grados, que es el resultado de cuatro años de trabajo en los que conseguimos llevar a cabo la gestión de algunos parques eólicos en Andalucía".

"Apostamos por un proyecto eólico, precisamente en la zona de Tordesillas. Lo que pasa es que se produjeron una serie de aspectos ligados a la conexión que no nos permitieron conseguir el proyecto. Entonces, bueno, pensando un poco en materializar nuestro primer proyecto en España, lo que sí que hicimos es ir a un hub, a un eje muy importante que es el de Tordesillas, donde evidentemente hay muchos proyectos fotovoltaicos".

Algunos de estos proyectos "ya estaban madurando y decidimos adquirir en este caso dos proyectos que suman 105 megavatios y que a su vez nos permiten de facto viabilizar un proyecto en el que llevamos trabajando muchos años, puesto que para nosotros la hibridación es un concepto absolutamente clave y muy importante si queremos que de alguna manera optimizar toda la infraestructura de conexión".

El proyecto está recién comenzado, porque regulación exige comunicar un semestre natural en el que esa instalación se va a conectar y ese semestre es el primer semestre del 2026. "Ahí ya hay un reto porque es un nudo en el que hay muchísimos promotores con unas infraestructuras de conexión muy intensivas en capital".

Es un proyecto que se va a conectar con la comunidad de la ciudad. En principio, hemos empezado todos los trabajos de desbroce, ya se ha empezado a construir la interconexión, el vallado perimetral ya está y estamos ya prácticamente iniciando el proceso de hincado", explica.

300 puestos de trabajo

En términos de puesto de trabajo, la construcción es muy explosiva, lo que pasa es que dura poco tiempo, pero bueno, creo que es importante porque al final hay trabajos directos, pero también se genera mucho trabajo indirecto y mucho trabajo inducido, todo lo que tiene que ver en torno a servicios, evidentemente, con tantas personas, podemos hablar en un momento de pico, pues puede haber 250, 300 personas en la construcción, comenta Palacios.

"A mí lo que me parece más interesante son los trabajos a largo plazo, porque estas son instalaciones que en principio, pues, duran 30, 35, 40 años. Estamos viendo parques antiguos que van ya por el año 25 y tienen para 10 más. Son infraestructuras que están bien diseñadas. Estamos hablando de entre trabajos directos, indirectos e inducidos, pues unos 60 puestos de trabajo".

"El almacenamiento necesita una ayuda. Porque de alguna manera, aunque es una tecnología que funciona, empezamos a entrar ya en un segmento que es más complicado, es la energía eléctrica. Yo creo que este es un año importante. Desde una perspectiva del que está en el sector, pues vemos cosas un poco que a veces nos sorprenden

Y es que, "esas ayudas llegan de forma abrupta. Se pone en manos del sector, esperemos que se ponga en breve, 700 millones de euros. Es muchísimo dinero. Muchas veces nos preguntamos que por qué no se hace de una manera más progresiva, más planificada. Porque este es un sector que bien planificado, pues daría para muchos

Luego también, "hay cosas que tienen que ver con los fondos europeos, restricciones, soy de la opinión que para eso un poco la clase política tiene esas herramientas. Para poder llevar esas necesidades a Europa. Luego también el reparto. Y en este caso yo creo que ha habido una asimetría".

CyL, por detrás de Galicia en inversión

Reconoce Palacios que "precisamente Castilla y León no tiene borrador y no sale bien parada. Porque una Comunidad que es líder energética, como sí, una intermitencia, con muchísimas energías renovables, tiene un presupuesto que es casi tres veces menos que el de Galicia. No lo puedo entender porque yo creo que el almacenamiento debe estar cerca, más o menos, de donde están los proyectos intermitentes".

"Nosotros todos los proyectos de almacenamiento los concebimos como parte de la hibridación de nuestros proyectos renovables. Luego, evidentemente, hay otro tipo de almacenamiento. Y luego están los mercados de capacidad, que también es muy importante".

El gran reto del sector, en palabras de Palacios, es "una política estable de precios y un diálogo constante entre todas las partes que integran el sector, para planificar o crear un plan general para todo el sector eléctrico". Como también el reto de los mercados, "donde España también se posiciona en un lugar privilegiado en el sector eólico".

Colaboradores del III Foro de Energía: la energía limpia, el modelo de éxito y sostenibilidad de Castilla y León