Los ayuntamientos de Castilla y León que no han informado al Gobierno de los sueldos de sus alcaldes, pese a estar obligados

1.357 ayuntamientos en España, entre ellos muchos de Castilla y León, no han cumplido con la obligación de informar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre el sueldo de sus alcaldes.

El último informe sobre Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA señala que son numerosos consistorios los que todavía no han facilitado estos datos, pese a que hay una obligación legal de hacerlo.

Europa Press Los 21 ayuntamientos de Castilla y León que ‘pasan’ de responder al Defensor del Pueblo

De los 2.258 municipios que Castilla y León tiene 375 no han aportado esta información, es decir, que se trata de un 16%. Y entre ellos hay municipios grandes, medianos, pequeños y muy pequeños.

En algunos casos, es cierto que sí se han remitido los datos, pero según matiza el Ministerio la información recibida es dudosa y por este motivo se ha solicitado una aclaración para asegurar la exactitud de los datos.

Ahora bien, a pesar de existe una obligación legal que está regulada en la Orden HAP/2105/2012, es cierto que no hay una normativa concreta que imponga una sanción para los alcaldes que no aportan estos datos. En 2023 no existe ninguna sanción.

Entre los municipios con una gran población se encuentra Miranda de Ebro, con 35.639 habitantes, que en su caso han remitido la información pero falta la firma. Tampoco ha facilitado los datos ayuntamientos grandes como Valverde de la Virgen (León) con 7.687 vecinos censados, Aguilar de Campoo (Palencia) con 6.733, y en cifras parecidas se encuentra Arenas de San Pedro (Ávila).

Tampoco han aportado los datos desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos), Cacabelos (León), El Tiemblo (Ávila) y Fabero (León), todos ellos municipios por encima de los 4.000 habitantes.

Por su parte, dentro de los pequeños municipios que no ofrecen los datos del sueldo de su alcalde, es lógico que en la mayoría no cobraron un euro. El más pequeño es de 18 habitantes y se encuentra en la provincia de Segovia, Aldeacorvo. Además, otro grupo de tres segovianos le siguen como Navares de las Cuevas, Villaverde de Montejo y Calabazas de Fuentidueña.

Ávila

Por provincias, la de Ávila cuenta con 57 municipios entre ellos de Arenas de San Pedro, El Tiemblo, Cebreros, La Adrada, El Barco de Ávila, Navaluenga, Casavieja, Madrigal de las Altas Torres, Burgohondo, Lanzahíta, Mijares, Fontiveros, Santa María del Tiétar, Cuevas del Valle, Herradón de Pinares, La Horcajada, Langa, Hoyos del Espino, Villarejo del Valle, Santa María del Cubillo, Muñogalindo, Serranillos, Padiernos, San Juan del Molinillo, Navarredondilla, Santa Cruz de Pinares, Gotarrendura, Becedas La Carrera, San Martín de la Vega del Alberche, Villatoro, Amavida, Pradosegar, Villanueva del Campillo, Villaflor, Santa María del Arroyo, Cisla, Cantiveros, Navacepedilla de Corneja, Ojos-Albos, Fuentes de Año, Mirueña de los Infanzones,, San Juan del Olmo, Salvadiós, Gimialcón, Llanos de Tormes, Los Vadillo de la Sierra, Navatejares, Muñotello, Gilbuena, Gallegos de Sobrinos, Poveda y Hoyos del Collado.

Además, en el caso de Muñico, Solana de Rioalmar, Hurtumpascual. Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar están a la espera de enviar de la firma solicitada por el ISPA.

Burgos

En la provincia de Burgos son 72, la que más de Castilla y León, los que no han presentado el dato. Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Belorado, Fuentespina, Palacios de la Sierra, Torresandino, Sotillo de la Ribera, Merindad de Sotoscueva, Isar, Cilleruelo de Abajo, Los Altos, Valle de Valdelaguna, Mecerreyes, Los Barrios de Bureba, Pedrosa del Príncipe, Tubilla del Lago, Villamayor de los Montes, Cabañes de Esgueva, Monasterio de Rodilla, Huérmeces, Villaquirán de los Infantes, Iglesias, Huerta de Arriba, Neila, Valle de Manzanedo, Villanueva de Argaño, Revilla Vallejera, Puentedura, Zael, Quintanilla de la Mata, Mahamud, Hormazas, Miraveche, Santa María Rivarredonda, Villaldemiro, Rábanos, Santibáñez de Esgueva, Villaverde-Mogina, Santibáñez del Val, Barbadillo del Pez, Quintanavides, Santa María del Invierno, San Millán de Lara, Retuerta, Grisaleña, Prádanos de Bureba, Fontioso, Mazuela, Hornillos del Camino, Villatuelda, Quintanilla del Coco, Carcedo de Bureba, Valle de Zamanzas, Vizcaínos, Villanueva de Teba, Jaramillo de la Fuente, Villamiel de la Sierra, Santa Olalla de Bureba, Monasterio de la Sierra, Castildelgado, Olmillos de Muñó, Valmala, Berzosa de Bureba, Castil de Peones y Tinieblas de la Sierra.

En este caso, Rublacedo de Abajo, Roa, Los Ausines, Palazuelos de la Sierra, Cubillo del Campo, Revilla del Campo y Zuñeda todavía no han facilitado la firma.

León

En la provincia de León hay 57 municipios. Valverde de la Virgen, Cacabelos, Fabero, La Pola de Gordón, Sahagún, Santovenia de la Valdoncina, Valderas, Puente de Domingo Flórez, Cabañas Raras, Matallana de Torío, Santa Elena de Jamuz, Soto y Amío, Villamontán de la Valduerna, Alija del Infantado, Luyego, Vega de Valcarce, Bercianos del Páramo, Urdiales del Páramo, Benuza, Cimanes de la Vega, Destriana, Pozuelo del Páramo, Cabreros del Río, La Vecilla, Pobladura de Pelayo García, Palacios de la Valduerna, Villaornate y Castro, Trabadelo, Sobrado, Valdepiélago, Oencia, Villademor de la Vega, Peranzanes, Vegacervera, Gordaliza del Pino, Pajares de los Oteros, Joarilla de las Matas, San Pedro Bercianos, Calzada del Coto, Grajal de Campos, Campo de Villavidel, Bercianos del Real Camino, Corbillos de los Oteros, San Millán de los Caballeros, Matanza, Villamartín de Don Sancho, Castrillo de la Valduerna, Cubillas de los Oteros, Maraña, Villabraz, Campazas, Vallecillo, Fuentes de Carbajal, Valdemora y Escobar de Campos.

A Castrillo de Cabrera y Truchas se les exige también la firma.

Palencia

27 son los municipios que no han ofrecido datos del sueldo del alcalde en la provincia de Palencia. Por orden de población censada son: Aguilar de Campoo, Saldaña, Villalobón, Barruelo de Santullán, Alar del Rey, Villada, Cevico de la Torre, Villaviudas, La Pernía, Buenavista de Valdavia, Pedrosa de la Vega, Bustillo de la Vega, Brañosera, Renedo de la Vega, Villarrabé, Quintanilla de Onsoña, Fresno del Río, Soto de Cerrato, Poza de la Vega, Boadilla del Camino, Hontoria de Cerrato, La Vid de Ojeda, Valle de Cerrato, Reinoso de Cerrato, Dehesa de Romanos, Bustillo del Páramo de Carrión y Marcilla de Campos.

Salamanca

En la provincia de Salamanca son 33: Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Villoria, Cantalapiedra, Sotoserrano, Machacón, Gomecello, El Payo, San Miguel de Valero, Cepeda, Aldea del Obispo, , Villagonzalo de Tormes, Retortillo, Gajates, Serradilla del Llano, Madroñal, Villaverde de Guareña, Bermellar, Bogajo, Valsalabroso, Saldeana, Villares de Yeltes, Monleón, El Tornadizo, Villar de Samaniego y Sanchón de la Ribera. Les requieren la firma a los municipios de Ciperez, Villar de Peralonso, Aldehuela de Yeltes, Robliza de Cojos, San Cristóbal de la Cuesta y Palencia de Negrilla.

Segovia

En la provincia de Segovia también se reclaman los datos a 52 municipios. Estos son: Cantalejo, Carbonero el Mayor, Riaza, Hontanares de Eresma, Navalmanzano, Otero de Herreros, Vallelado, Cabezuela, Navas de San Antonio, Pedraza, Sacramenia, Vegas de Matute, Codorniz, Fuenterrebollo, San Pedro de Gaíllos, Hontalbilla, Navafría, Martín Muñoz de las Posadas, Martín Miguel, Veganzones, Los Huertos, Duruelo, Fuentidueña, Carrascal del Río, Cerezo de Arriba, Migueláñez, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Cerezo de Abajo, Castillejo de Mesleón, Laguna de Contreras, Maderuelo, Navalilla, Condado de Castilnovo, Languilla, Corral de Ayllón, Aldealengua de Santa María, Puebla de Pedraza, Ribota, Sequera de Fresno, Moral de Hornuez, Riofrío de Riaza, Encinas, Cobos de Fuentidueña, Bercimuel, Sotillo, Valdevacas de Montejo, Pajarejos, Calabazas de Fuentidueña, Villaverde de Montejo, Navares de las Cuevas y Aldealcorvo. A Navas de Oro se le solicita la firma.

Soria

En la provincia de Soria sus municipios hacen muy bien los deberes y solo se requiere la información a dos pueblos: Villar del Ala, con 52 habitantes, y Blacos con 41, aunque en este caso solo se pide la firma.

Valladolid

20 son los pueblos a los que se les exige desde este organismo del Ministerio el dato. En concreto son Valdestillas, Villabáñez, Villalba de los Alcores, San Miguel del Pino, Viloria, Peñaflor de Hornija, Piña de Esgueva, Tiedra, Esguevillas de Esgueva, Aldea de San Miguel. San Vicente del Palacio, Villavaquerín, Morales de Campos, Velilla, San Pablo de la Moraleja, Matilla de los Caños, Cabreros del Monte, Pozuelo de la Orden, Castrobol y Ramiro.

Zamora

La provincia de Zamora también recopila un buen número de municipios, 55. Moraleja del Vino, Fuentesaúco, Puebla de Sanabria, San Cristóbal de Entreviñas, Fermoselle, Bermillo de Sayago, Bóveda de Toro, Quiruelas de Vidriales, Morales de Rey, Pereruela, Gallegos del Río, Madridanos, Villafáfila, San Vitero, Torres del Carrizal, Valcabado, Mombuey, Villardeciervos, Manzanal de Arriba, Moreruela de los Infanzones, Mahide, Rosinos de la Requejada, Pajares de la Lampreana, Fuentespreadas, San Miguel de la Ribera, Castroverde de Campos, Villalazán, Revellinos, Palacios de Sanabria, Villaescusa, El Piñero, Villalba de la Lampreana, Arcos de la Polvorosa, Argujillo, Pozoantiguo, Pinilla de Toro, San Agustín del Pozo, Matilla de Arzón, Villalube, Fresno de Sayago, Algodre, Fresno de la Polvorosa, Gallegos del Pan, Brime de Urz, Quintanilla de Urz, Vidayanes, Cuelgamures, Vegalatrave, Villalonso, Abezames y Prado. Se les solicita la firma a Villar de Fallaves, Peñausende, Villamayor de Campos, Belver de los Montes.