Castilla y León mantiene su liderazgo en turismo rural pero con síntomas de decrecimiento

Castilla y León continúa siendo el destino favorito del turismo rural en España con 154.254 pernoctaciones en octubre a pesar de la caída interanual del 2,5% que reflejan los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la ocupación de alojamientos turísticos.

Un liderazgo que se mantiene pero presenta importantes diferencias con respecto al comportamiento del número de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural en el resto del país, donde subió de media un 4,1% con respecto a octubre de 2023.

En total, fueron 66.605 las personas que eligieron Castilla y León para alojarse en un hotel rural el pasado mes, lo que representa casi un 7,7% menos que en el mismo período del año pasado.

Un descenso que, sin embargo, no ha impedido que la Comunidad haya sido la que haya atraído al 21,1% de todas las pernoctaciones en turismo rural de España, por encima de Cataluña con un 11,2%, Castilla-La Mancha con un 11% y Aragón con un 7% del total nacional.

Respecto al número de viajeros en hoteles, la Comunidad también registra un freno del 11,16% al pasar de los 534.103 viajeros en septiembre a los 474.522 registrados el pasado mes. Respecto a la diferencia interanual, el saldo también es negativo con un casi un 1,8% menos.

Datos que Luis Chico, responsable de Alcaltur (Federación de Asociaciones Castellanas y Leonesas de Turismo Rural), valora como "poco positivos" dado que "cae el número de noches que cada viajero hace en un hotel rural, y son las pernoctaciones las que dinamizan el entorno y dejan dinero".

En este sentido, Chico considera "fundamental una mayor promoción del turismo rural de Castilla y León en los lugares de donde más vienen a disfrutar de nuestros establecimientos y paisajes, que son por ejemplo Madrid o Canarias".

Con cerca de 4.000 establecimientos de turismo rural en Castilla y León, si bien el responsable de Alcaltur indica que "no existe un censo real dado que no se sabe a ciencia cierta cuántas están operativas o dadas de alta", la Comunidad "no puede morir de éxito y pensar que podemos continuar haciendo lo mismo y conformarnos con llenar en agosto, los puentes y Semana Santa", añade.

Una de las amenazas que Chico denuncia en lo que respecta al incremento de pernoctaciones en Castilla y León, es el hecho de que "la gente se está pasando del turismo rural a los alojamientos turísticos que se anuncian en las grandes plataformas de internet, y hay que tener en cuenta que ese margen de negocio que se queda en esas plataformas, no repercute en la dinamización del entorno rural en Castilla y León".

