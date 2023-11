Eurocaja Rural apuesta por la “humanización del servicio financiero”

Eurocaja Rural lleva asentada en Castilla y León desde 1997, año en el que abrió su primera oficina en la localidad de Candeleda (Ávila). Actualmente cuenta con una red de 36 oficinas, incluyendo seis de sus capitales de provincia (Ávila, Valladolid, León, Palencia, Segovia y Burgos), mientras que alcanza las 449 actualmente en toda España. Extiende así su modelo de negocio de banca tradicional, ofreciendo a sus socios y clientes cercanía, profesionalidad y compromiso social.

Una de sus demandas constantes es el trato cercano. Y por supuesto, sin dejar de lado la digitalización, pero en este caso poniéndola al servicio de las personas. Se trata de un modelo hibrido. Para otras entidades, no existe exclusión financiera si el usuario tiene acceso a una banca electrónica. En palabras del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, “de este modo hay miles de personas sin atender y sin recibir el servicio adecuado”. Aunque el 51% de los más de 465.000 clientes de la entidad son digitales, ese es sólo un recurso, una opción para quien la quiera utilizar. La entidad no considera estar dando servicio a un municipio o a un territorio si no mantiene abierta una oficina cerca.

La idea de Eurocaja Rural es propiciar la igualdad de oportunidades y condiciones de sus clientes, con independencia de su origen o lugar de residencia. La entidad sirve de soporte financiero al medio rural, contribuyendo a su desarrollo con soluciones de ahorro, inversión y financiación, ayudando así a fijar población y generar empleo y riqueza, todo ello frente al cierre generalizado de oficinas y procesos de concentración del sector. En la actualidad, Eurocaja Rural se mantiene como única referencia financiera en casi un centenar de localidades. La entidad mantiene su apoyo al sector productivo. En esta ocasión creando un nexo de unión entre la entidad y el tejido productivo. Así, se ha logrado un primer convenio con la Federación Leonesa de Empresarios para impulsar la organización y realización de acciones formativas concertadas mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

Convenio de Eurocaja Rural con FELE

Eurocaja Rural ha dado gran importancia a la labor de su Fundación. Por ejemplo, con la Carrera Solidaria, promovida con el fin de ayudar a las asociaciones del tercer sector, que necesitaban hacer visibles sus proyectos sociales. Surgió en 2013 y desde entonces se han llevado a cabo 10 ediciones. Este año miles de corredores participaron en una prueba que alcanzó las 4.000 inscripciones, hecho que corroboraba el éxito: sensibilizar a la sociedad contra la ELA y recaudar fondos para impulsar su investigación y asistencia. Entre todas las de su ámbito de actuación, en Castilla y León se encuentra la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León.

Por último, y como actividad más reciente, la Fundación Eurocaja Rural ha convocado una nueva edición de su programa 'Workin', una convocatoria de Ayudas para Proyectos de Inserción Laboral para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la integración social y laboral.

