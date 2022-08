Renfe abre el registro previo de usuarios para adquirir los abonos gratuitos de tren en Castilla y León

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) activa hoy la primera fase para adquirir los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional al partir del 24 agosto y durante toda la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre de 2022. Así, a partir de hoy, los usuarios de Castilla y León podrán registrarse en la app de Renfe, así como en la web de la compañía, para agilizar la adquisición de los abonos gratuitos para Media Distancia, que estarán disponibles a partir del próximo 24 de agosto.

En este contexto, Renfe ha puesto en marcha toda una operativa para poder ofrecer a los usuarios, de una manera rápida y sencilla, los nuevos abonos para los servicios de Media Distancia Convencional y servicio Avant.

Los viajeros podrán encontrar toda la información en renfe.com donde se explicará paso a paso el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje gratuito, así como sus condiciones de utilización.

Media Distancia Convencional

Una vez registrados, los clientes podrán adquirir sus abonos a partir del día 24, siendo válidos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Las apps de Renfe permitirán la adquisición de los abonos de Media Distancia de forma rápida, sencilla y ágil. Para su obtención, aunque es gratuito, será necesario depositar una fianza de 20 euros.

Si se ha pagado con tarjeta, la fianza se devolverá automáticamente al finalizar la vigencia del abono siempre que se hayan realizado un mínimo de 16 viajes en ese periodo. En el caso de que la fianza se haya abonado en metálico, el cliente deberá cumplimentar una solicitud para su reembolso.

Cercanías Ancho Métrico

Los abonos para la red de Cercanías Ancho Métrico entre León y Guardo se podrán adquirir a través de las taquillas o de las máquinas autoventa ubicadas en las estaciones. La fianza que depositar será de 10 euros y, como en el caso anterior, se reembolsará bajo las mismas condiciones.

Descuentos Avant del 50%

Los servicios Avant van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos sus títulos multiviaje (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Estarán disponibles para los dos corredores Avant que operan en Castilla y León: Salamanca-Madrid y Valladolid-Segovia-Madrid.

Los usuarios de abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Abonos en servicios de alta velocidad para viajeros recurrentes

Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 se crean unos nuevos abonos comerciales con condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no exista OSP (Obligación de Servicio Público) ni Acuerdos Marco, y cuyo tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Estos bonos tendrán una bonificación del 50% durante su periodo de vigencia.

En Castilla y León estarán disponibles en los siguientes trayectos: León- Palencia, León Valladolid, León-Segovia, Palencia-Valladolid, Palencia- Segovia, Palencia-Madrid, Burgos-Valladolid, Burgos-Madrid, Zamora- Medina del Campo, Zamora-Segovia, Zamora-Madrid y Zamora-Ourense.

Para informar de estos abonos a sus clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica 91 919 15 67.

