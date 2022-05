El PSOE apuesta por el corredor oeste de la Ruta de la Plata para el desarrollo económico de Salamanca

Representantes de las direcciones provinciales del PSOE de Salamanca, Zamora, León, Cáceres y Badajoz, entre los que se encontraban el secretario general y la vicesecretaria general de los socialistas salmantinos, David Serrada y Elena Diego respectivamente, han mantenido hoy una reunión de trabajo en la capital charra, en la que también ha participado el portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso César Ramos, “para sentar las bases y construir una alianza”.

Para lo que han constituido un grupo de trabajo conjunto que tiene como objetivo el desarrollo y fomento del corredor oeste, tanto de mercancía como de viajeros, como una de las principales apuestas de desarrollo y de futuro para las provincias del oeste de España.

Se ha generado de esta forma “una alianza”, que apueste por el futuro y el desarrollo del corredor conocido como Ruta de La Plata, un corredor vigente desde hace muchos años con un gran tránsito de mercancías y de viajeros, que vertebra buena parte de nuestro país, “y de vital importancia para los salmantinos, para Zamora y León, y para las dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz” .

Esta alianza que tiene su principio hoy en Salamanca, “y que va a tener su continuidad en el tiempo” va a apostar por una nueva forma y modelo de desarrollo asentado en esa nueva economía cíclica y circular conocida como desarrollo verde asentada en el hidrógeno como energía o las nuevas tecnologías, y las conducciones de fibra, ha indicado Serrada.

Nuevo modelo de desarrollo

Esto es lo que se pretende desde PSOE con la creación de este grupo de trabajo, “generar un nuevo modelo de desarrollo para la zona oeste de España aprovechando algo que ya está, que no necesitas mucha más financiación, y que solo requiere conjunción política, empresarial y social” ha insistido Serrada. Y luego ha señalado el encuentro como “el primero de los muchos que se van a tener con el tejido empresarial con este objetivo”, va a tener lugar también hoy con la Cámara de Comercio de Salamanca.

Hoy es un día importante para Salamanca, han indicado desde el PSOE, “porque arranca una iniciativa de futuro para toda la provincia” que, según ha explicado Cesar Ramos, portavoz de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso, pretende y tiene como objetivo “que no solo se hable del corredor mediterráneo sino que también se hable del corredor del oeste”.

El portavoz parlamentario socialista ha explicado que se está hablando y apostando “por infraestructuras no solo ferroviarias sino también gasísticas, eléctricas, y en telecomunicaciones para las provincias que forman parte del oeste”.

Corredores verdes

En este sentido, César Ramos, ha recordado que desde el Gobierno de España ya se ha pedido a Europa que se incluya la línea férrea Vía de La Plata en la red europea de transportes, “así se ha pedido y así será próximamente”. Para ello, ha anticipado que “hay que hacer una línea nueva empezando por los oportunos estudios de viabilidad que conecte especialmente las provincias extremeñas con Salamanca” puesto que muchos tramos de las antiguas líneas existentes se han convertido en corredores verdes. En definitiva, ha añadido “atraer una nueva inversión en una nueva línea acorde con el actual sistema de transporte de mercancías”.

El portavoz socialista ha confirmado que la electrificación hasta Fuentes de Oñoro en la línea con Portugal será una realidad el próximo año, “y si no lo ha sido antes es porque la herencia que dejó el Gobierno del PP en cuanto a los trámites administrativos no permitían que se pudiera correr más y se avanzara más de lo que se ha podido avanzar”, ha asegurado. Al igual que está ocurriendo con la recuperación de las frecuencias en los trenes que unían Salamanca con Madrid antes de la pandemia, y que todavía no se han podido recuperar “por el déficit de maquinistas que el gobierno del PP dejó” pero que se van a recuperar lo más rápidamente posible “porque ese es el compromiso de los socialistas y de este Gobierno” ha concluido.

