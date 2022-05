Estas son las nuevas ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

El boletín de Empleo de Castilla y León ha publicado hoy el boletín de empleo con puestos de trabajo en diversos sectores de todas las provincias de la comunidad, son las siguientes:

NUEVO Cocinero/a en La Vid y Barrios (Burgos)

NUEVO Ayundante de cocina en Cacabelos (León)

NUEVO Electromecánico de mantenimiento industrial en Camponaraya (León)

NUEVO Terapeuta Ocupacional en Cembranos (León)

NUEVO Terapeuta Ocupacional en Cistierna (León)

NUEVO Auxiliar de geriatría para Cistierna (León)

NUEVO Cocinero/a en El Acebo (León)

NUEVO Técnico/a en Telecomunicaciones para León

NUEVO Limpiador/a de ventanas en León

NUEVO Limpiador/a para León

NUEVO Enfermero/a en León

NUEVO Aux. administrativo en Llamas de la Ribera (León)

Logopeda en Ponferrada (León)

NUEVO Aux. de Enfermería en Geriatría en Puente Villarente (León)

NUEVO Peón ganadero en Saelices del Payuelo (León)

NUEVO Cajero/a de comercio en Sahagún (León)

NUEVO Camarero/a de sala en Toral de los Vados (León)

NUEVO Trabajador/a Social en Valdefresno (León)

NUEVO Peluquero/a unisex en Veguellina de Órbigo (León)

NUEVO Mecánico-a de automoción en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Jefe de Sala para hotel en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Trabajadores para bar-restaurante en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO 3 Camareros/as para cafetería y disco-bar en Carrión de los Condes (Palencia)

NUEVO 2 Gerocultores/as para residencia en Carrión de los Condes (Palencia)

NUEVO Camarero-a para Bar en Cervera de Pisuerga (Palencia)

NUEVO Ingeniero/a Técnico/a en Informática para Ayto. de Palencia

NUEVO Fontanero-Calefactor en Palencia

Conductor de Camión Grúa en Palencia

NUEVO Peletero/a - Cosedor/a de prendas de piel, en Palencia

NUEVO Gerocultor/a para residencia en Paredes de Nava (Palencia)

NUEVO 3 Camareros/as para área de servicio de autovía, en Villaherreros (Palencia)

NUEVO Cocinero/a para área de servicio de autovía, en Villaherreros (Palencia)

NUEVO Peón ganadero de ovino en Villatoquite (Palencia)

Enfermeras/os en la provincia de Palencia

Médicos/as en la provincia de Palencia

NUEVO Personal para hostelería en Restaurante en Cuatro Calzadas (Salamanca)

NUEVO Peón de industria cárnica con experiencia en Ledrada (Salamanca)

NUEVO Trabajador para deshuese en fresco de porcino en Los Santos (Salamanca)

NUEVO Médico/a y Enfermero/a para Residencia de Ayllón (Segovia)

Enfermera/o plaza fija en San Ildefonso (Segovia)

NUEVO Cocinero de comida turca en Segovia

NUEVO Conductor de camión con ganado porcino desde Turégano (Segovia)

NUEVO Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Alaló (Soria)

Terapeuta Ocupacional en Almarza (Soria)

Carretillero/a con discapacidad en Almazán (Soria)

Oficial Soldador en Añavieja-Castilruiz (Soria)

NUEVO Fisioterapeuta en Arcos de Jalón (Soria)

Fisioterapeuta en Gómara (Soria)

Expendedor de combustible en Hortezuela (Soria)

NUEVO Gerocultor/a en Monteagudo de las Vicarías (Soria)

NUEVO Operador de maquinaria pesada en San Pedro Manrique (Soria)

NUEVO Docente para curso de Maquillaje y Manicura, en Soria

Albañil oficial de primera en Soria

Guía de Museo, en Las Cuevas de Soria (Soria)

Conductor de tráiler para ruta internacional en Soria

Peluquero/a en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Enfermero/a para residencia de mayores en Canalejas de Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Auxiliar de Geriatría para Residencia en Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

NUEVO Albañil Caravistero Oficial 1ª en Valladolid

NUEVO Docentes de "Programación Informática" y "Publicidad y Marketing", en Benavente (Zamora)

NUEVO Instalador de Fibra Óptica en Benavente (Zamora)

NUEVO Socorrista, Monitor de ocio y tiempo libre y camarero/a, para Milles de la Polvorosa (Zamora)

NUEVO Camarero/a en Quintanilla de Urz (Zamora)

NUEVO Auxiliar de Enfermería para Residencia de Mayores en Santibáñez de Vidriales (Zamora)

NUEVO Director/a de Residencia en Villanueva del Campo (Zamora)

NUEVO Esteticista manicurista/pedicurista en Zamora

NUEVO Cuerpo de Gestión Económico-Financiera para Junta de Castilla y León

NUEVO Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera de la Junta de Castilla y León

NUEVO Enfermeros/as para Junta de Castilla y León

NUEVO Escala de Inspectores/as de Consumo de la Junta de Castilla y León

Inspector/a de Campo para JCYL (Castilla y León)

Ingeniero/a Superior (Agrónomo) para JCYL (Castilla y León)

Ingeniero/a Superior Industrial para JCYL (Castilla y León)

Ingeniero/a Técnico/a (Industrial) para JCYL (Castilla y León)

NUEVO Médicos/as para la Junta de Castilla y León

1 y bolsa de Técnico/a de Admon General en Ayto. de Arenas de San Pedro (Ávila)

Bolsa de empleo de Operario/a servicios múltiples para el Ayto Arévalo (Ávila)

Socorrista en Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

Aux. Administrativo/a para Ayto. de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

2 y bolsa de Auxiliar Administrativo para el Ayto de Navalperal de Pinares (Ávila)

Técnico/a de instalaciones eléctricas y automáticas para Ayto de Sotillo de la Adrada (Ávila)

Psicólogo/a para el Ayuntamiento de Burgos

Gestor/a de proyecto de investigación para Centro Nacional de Investigación Evolución Humana (Burgos)

NUEVO Conductor/a vehículo autobomba para Ayto. de Castrocontrigo (León)

NUEVO Peón manguerista para Ayto. de Castrocontrigo (León)

Administrativo/a para Ayto. de La Bañeza (León)

11 y bolsa de Administrativo/a en el Ayto. de León

2 y bolsa de Letrado/a Asesor/a en el Ayto. de León

NUEVO Bolsa de Oficial de Mantenimiento (Fontanero-Calefactor) en Complejo Asistencial Universitario de León

NUEVO Bolsa de Arquitecto/a para Diputación de León

NUEVO Bolsa de Arquitecto/a Técnico/a para Diputación de León

NUEVO Socorristas Acuáticos para el Ayto. de Ponferrada (León)

NUEVO Interinidad de Técnico/a de Laboratorio para Ayto. de Ponferrada (León)

NUEVO Oficiales de Mantenimiento para Ayto. de Ponferrada (León)

NUEVO Bolsa de Peón de Limpieza para Ayto. de Valencia de Don Juan (León)

Bolsa de Socorrista Acuático en Ayto. de Valencia de don Juan (León)

NUEVO Bolsa de Peón para Ayto. de Valencia de Don Juan (León)

NUEVO Dinamizador/a Juvenil para Ayto. de Guardo (Palencia)

NUEVO Gestor/a Cultural para Ayto. de Guardo (Palencia)

NUEVO Gestor/a de Turismo para Ayto. de Guardo (Palencia)

NUEVO Técnico/a Sup. de Gestión Tributaria para Diputación de Palencia

3 plazas y bolsa de Socorrista para Ayto de Torquemada (Palencia)

NUEVO Oficial de Jardinería en Venta de Baños (Palencia)

Conductor/a en el Ayto. de Alba de Tormes (Salamanca)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de El Cerro (Salamanca)

NUEVO Psicólogo/a en el Ayto. de Salamanca

3 plazas de Técnico/a de Administración General para la Diputación de Segovia

Bolsa de empleo de Enfermero/a para la Diputación de Valladolid

7 y bolsa de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos en la Universidad de Valladolid

2 Operarios/as conductor camión recogida residuos sólidos urbanos en Mancomunidad Norte-Duero (Zamora)

NUEVO Bolsa de Bombero/a en Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil (Zamora)





EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Online recruitment day "Green Jobs in Ireland"

EURES online event "Health professionals, Veterinarians and Teachers for Sweden"

Programador Asociación Europea contra el Cibercrimen (Donostia)

Procurement/ Estimating Officer (Irlanda)

Project Engineer (Irlanda)

Renewable Energy Engineer (Irlanda)

Site Manager (Irlanda)

International Assistant Project Manager (Italia)

Barbero - Peluquero con inglés (Noruega)

Pharmacists (Noruega)

Chefs (Suecia)

Desarrolladora/a de plataforma informática para Ávila

2 Gestores/as comerciales y de acompañamiento digital para la provincia de Ávila

Mozo/a de almacén para Ávila

Ingeniero/a I+D para Arévalo (Ávila)

Gerocultora para Burgos

Higienista bucodental para Burgos

Jefe de obra de mantenimiento para Burgos

Oficial 1ª mantenimiento hidráulico para Burgos

Operario/a de bodega en Fuentecén (Burgos)

Cocinero/a en Villaquirán de los Infantes (Burgos)

Analista de datos fisicoquímicos para León

3 Dependientas/es de tienda para León

NUEVO Operario de limpieza (con certificado de discapacidad) en León

2 Oficiales 1ª de soldadura en Mansilla de las Mulas (León)

Dependiente/a de óptica para Palencia

Ingeniero/a técnico comercial para Palencia

Cajeros/as de supermercado para Cervera de Pisuerga y Palencia capital

4 Peones/as de fábrica de reciclaje para Osorno (Palencia)

20 Cloud Developer para Salamanca

3 Deshuesadores/as para Salamanca

Administrador/a de redes y seguridad N2 para Salamanca

Cocinero/a para Salamanca

Ayudante de montaje de instalaciones passivhaus para Segovia

Fisioterapetura para Segovia

Responsable de calidad para Segovia

Farmacéutico o Técnico para Sepúlveda (Segovia)

Cocinero para Segovia

Orientador profesional y prospector de empleo para Soria

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para Soria

Servicio doméstico para Soria

2 Camareros para San Esteban de Gormaz (Soria)

4 Cajeros de comercio - reponedores en Valladolid

Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas y/o Civil en Valladolid.

20 Teleoperadores de recobro en Valladolid

Vendedor de muebles en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Administrativo/a contable para Zamora

Arquitecto/a para Zamora

Auxiliar administrativo/a para Zamora

2 Operarios/as mecanizado para Benavente (Zamora)

